Китайский истребитель упал на жилой квартал: есть погибшие и раненые

Китайский истребитель пал на жилой квартал города Саньян. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем человеке.

Соответствующую информацию обнародовали СМИ. Инцидент произошел в четверг, 9 июня.

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В Китае посреди города упал истребитель

Истребитель J-7 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая выполнял учебное задание в провинции Хубэй. Однако, к сожалению, он разбился, повредив несколько домов.