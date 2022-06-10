Китайский истребитель упал на жилой квартал: есть погибшие и раненые
10 июня 2022 , 04:32Читати новину українською
Источник:CNN
Китайский истребитель пал на жилой квартал города Саньян. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем человеке.
Соответствующую информацию обнародовали СМИ. Инцидент произошел в четверг, 9 июня.
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В Китае посреди города упал истребитель
Истребитель J-7 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая выполнял учебное задание в провинции Хубэй. Однако, к сожалению, он разбился, повредив несколько домов.