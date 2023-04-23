Заявление, что возмутило мир: в ЕС призывают Францию признать посла Китая персоной нон грата
Источник:Le Monde
В Европарламенте призывают главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского посла Лю Шайе. Письмо подписали 80 европейских депутатов.
В интервью французскому телеканалу посол Китая во Франции отметился рядом скандальных заявлений. Он заявил, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном праве", а вопрос Крыма является "неоднозначным".
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Европарламент возмущен словами китайского посла
Около 80 депутатов Европарламента написали совместное письмо, призвав главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского посла Лю Шайе. Они подчеркнули, что "агрессивные высказывания посла нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран-партнеров Франции".
Китай или какая-либо другая страна не имеет права подвергать сомнению суверенитет других. В то время, когда в Европе идет российско-украинская война, демократический мир должен послать четкий сигнал авторитарным странам, чтобы защитить суверенитет наших союзников,
– сказали евродепутаты.
Как Шайе несколькими предложениями оскорбил ряд стран
- Лю Шайе считает, что Крым "сначала был русским". Так что, мол, с его оккупацией "не все так однозначно". Кроме этого, он подверг сомнению суверенитет постсоветских стран Восточной Европы.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уже отреагировал. Он отметил, что все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве.
- Эстония и Литва также отреагировали на подобные заявления. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая, а министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что из-за этих высказываний государства Балтии не доверяют Китаю как посреднику в урегулировании войны в Украине. Между тем в МИДе Франции ждут от Пекина объяснений, отражают ли слова посла официальную позицию Китая.