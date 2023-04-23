Заявление, что возмутило мир: в ЕС призывают Францию признать посла Китая персоной нон грата

В Европарламенте призывают главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского посла Лю Шайе. Письмо подписали 80 европейских депутатов.

В интервью французскому телеканалу посол Китая во Франции отметился рядом скандальных заявлений. Он заявил, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном праве", а вопрос Крыма является "неоднозначным".

Смотрите также Бессмыслица, но есть один опасный момент, – политолог жестко прокомментировал заявление посла Китая.

Европарламент возмущен словами китайского посла

Около 80 депутатов Европарламента написали совместное письмо, призвав главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского посла Лю Шайе. Они подчеркнули, что "агрессивные высказывания посла нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран-партнеров Франции".

Китай или какая-либо другая страна не имеет права подвергать сомнению суверенитет других. В то время, когда в Европе идет российско-украинская война, демократический мир должен послать четкий сигнал авторитарным странам, чтобы защитить суверенитет наших союзников,

– сказали евродепутаты.

Как Шайе несколькими предложениями оскорбил ряд стран