Зеленский высказался о возможности того, что Китай окажет давление на Россию с целью прекращения войны

В пятницу, 20 октября, президент Украины выступил в режиме онлайн в американском Институте Хадсона. Он подчеркнул, что Пекин располагает реальными рычагами влияния на Москву.

По его мнению, Си Цзиньпин способен заставить Владимира Путина прекратить войну. Об этом он рассказал во время выступления.

Что сказал Зеленский?

Глава государства обратил внимание на масштабный товарооборот между Пекином и Москвой, который делает российскую экономику уязвимой для внешнего давления. Он считает, что глава КНР мог бы повлиять на готовность российского диктатора продолжать вооруженную агрессию.

Китай имеет влияние на Россию, ведь является для нее реальным рынком сбыта, а товарооборот между Россией и Китаем, похоже, самый большой. Поэтому, конечно, Китай имеет влияние и может заставить Путина прекратить эту войну,

– отметил Зеленский.

Он прокомментировал возможные переговоры между лидерами США, Китая и России. Глава государства подчеркнул неизменность позиции Киева относительно недопустимости принятия каких-либо решений за спиной Украины.

Надеюсь, никто не будет делить Украину. Для нас это непросто. Нам нужны друзья, а не российские друзья,

– подчеркнул украинский лидер.

Глава государства отметил, что Украина всегда поддерживала многосторонние переговоры и выступала за контакты с Россией при посредничестве США и при поддержке Европы. Он добавил, что в случае реального стремления помочь Пекин имеет для этого достаточно возможностей.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в потенциальной трехсторонней встрече лидеров США, КНР и России. Комментируя возможность проведения подобного саммита в интервью итальянским СМИ, Владимир Зеленский отметил, что " выход российского диктатора из изоляции уже начался ". В то же время в МИД Китая подчеркнули, что " не располагают информацией " относительно подготовки трехстороннего саммита.