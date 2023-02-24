"Китаю нет доверия": Столтенберг оценил "мирный план" Пекина

В НАТО прокомментировали "документ с позицией" Китая о войне России против Украины. Подчеркнули, что Китаю нет доверия, ведь КНР не смогла осудить вторжение России в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Эстонию.

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Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписал за несколько дней до вторжения соглашение между президентом Си и Путиным о безграничном партнерстве с Россией,

– отметил генсек Североатлантического Альянса.

Столтенберг добавил, что, по его мнению, Путин не готовится к миру, а наоборот – к войне, новым и новым наступлениям.

Китай в очередной раз предостерегли

Кроме того, Столтенберг предостерег Китай от поставок оружия России, заявив, что это было бы равносильно поддержанию незаконной агрессивной войны России.

"Мы внимательно следим за тем, что делает Китай, и мы видели признаки того, что они могут рассматривать возможность передачи летальной помощи России. Это было бы очень большой ошибкой", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность передать России летальное оружие.

Главное о "мирном плане" Китая

В Китае 24 февраля обнародовали анонсированный ранее "мирный план" по войне в Украине.

КНР призывает уважать суверенитет всех стран, отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Также там выступили за прекращение "односторонних санкций".

Всего в китайский мирный план вошли 12 пунктов.

Китай до сих пор не осудил вторжение России в Украину, но избегал пересечения красных линий, которые могли бы привести к санкциям. Только 19 февраля 2023 года дипломат КНР впервые назвал войну войной, заявив, что "позиция Китая – уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран".