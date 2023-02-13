"Дружба" только по ТВ: Китаю на самом деле выгодны неудачи России

Первый, кто должен благодарить США и весь западный мир за изоляцию России, это китайский лидер Си Цзиньпин. После войны он должен выставить Джо Байдену ящик рисовой водки, пачку пельменей цзяоцзы и запеченного окуня, являющихся символами богатства.

За сколько китайцы закупают российскую нефть

Потому что никто так же, как Китай, не выиграет от превращения России в большую бедную страну. Это на российском ТВ Владимир Путин может рассказывать дуракам о том, что у России с Китаем дружба.

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На самом деле, это ограбление под видом гуманитарной помощи. Которое, в свою очередь, в краткосрочной перспективе выгодно и нам. Россию используют и врут, что это – "любовь".

Как пишет западная пресса, китайские государственные нефтяные гиганты, до сих пор воздерживавшиеся от соглашений с "Роснефтью", теперь дали добро на покупку Urals. Цены, по которым российская нефть идет китайским госкомпаниям, неизвестны, но, предполагают аналитики, они крайне низки. Закупки возобновили PetroChina и CNOOC, до сих пор воздерживавшиеся от морского импорта из России.

Китайские госкомпании весь год войны соблюдали осторожность в таких соглашениях. С момента вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС 5 декабря прошлого года не спешили наращивать закупки, не имея четких инструкций из Пекина, пишут в Energy Aspects. Но заработало эмбарго, вступило в силу новое ограничение – на российские нефтепродукты, так что китайцы решили уложиться в покупку дешевой, во всех смыслах этого слова, российской нефти.

Ее экспорт в Китай в 2023 году может вырасти на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть до 2,2 миллиона баррелей в сутки, оценивает Bloomberg. Если Пекин решит наращивать свои коммерческие или стратегические нефтяные резервы, то эта цифра может возрасти до 2,5 миллиона баррелей.

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Цена, по которой российская Urals продается китайским госкомпаниям, повторюсь, неизвестна. Однако известно, что после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и "потолка" цен G7, российским компаниям пришлось резко увеличить скидки для азиатских покупателей. Вот официальные российские данные:

в январе средняя цена Urals – 49,48 доллара, что на 41% дешевле Brent, стоимость которой – 84 доллара;

декабрь – 50,47 доллара против 81,6 доллара;

ноябрь – 68,7 доллара против 90,9 доллара.

Россию, в прямом смысле, "доят". И это хорошо. Конечно, было бы лучше, если бы Пекин присоединился к санкциям и разным эмбарго, но на это рассчитывать не приходится. А вот, "выдоить" Россию насухо – как раз.

Пекину выгодны проблемы Москвы

А почему это не "любовь", спросит какой-то обиженный россиянин, гордо заворачиваясь в триколор? Почему не "партнерство"?

Во-первых, партнеры не ждут, когда нефть будут продавать по себестоимости.

Во-вторых, закупку решили нарастить не просто так, а с намерением. В Китае очень развито производство нефтепродуктов, бензина и т.д.

Так вот, после того, как цивилизованный мир сказал "нет" российскому бензину, именно Китай готов увеличить производство, скупив дешево нефть.

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"Вам она все равно не нужна, разве что свои белые "Лады" заправлять, – говорят китайцы. – Так что давайте ее сюда и подешевле! И радуйтесь, что мы вообще у вас ее покупаем!".

Точно говорю вам, Пекин и Вашингтон, встречаясь тайком, сильно смеются, глядя на суетливого Путина, лопающегося от фальшивого величия. А от слов о "лучшей стране в мире" у старых Джо и Си вообще колики начинаются.