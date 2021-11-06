Кива "отпраздновал" освобождение Киева от нацистов, обстреляв портрет Бандеры
Источник:фейсбук Ильи Кивы
Нардеп Илья Кива записал скандальное видео по случаю годовщины освобождения Киева от нацистских захватчиков. На нем пророссийский политик обстрелял портрет Степана Бандеры.
Депутат Кива, известный своей пророссийской позицией и многочисленными скандалами, снова отличился. Он решил поздравить киевлян с годовщиной освобождения от нацистов из тира.
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Кива обстрелял портрет Бандеры
На обнародованном нардепом в сети видео заметно, что он взял в руки автомат и начал расстреливать портреты представителей украинского движения сопротивления, в частности Степана Бандеры.
Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды,
– заявил Кива перед выстрелами.
Далее он произвел несколько десятков выстрелов по "цели". Ролик он подписал словами поздравления и гордости "за победное героическое прошлое".
Кива стрелял по портрету Бандеры: смотрите видео
Дело Кива за "празднование" убийства Бандеры: коротко
- В ночь на 16 октября Кива записал видео, на котором он стрелял из автомата в воздух в парке. Таким образом скандальный политик "отметил" годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богданом Сташинским.
- После этого в отношении него возбудили уголовное производство. Однако квалификацию преступления Кивы правоохранители не уточнили.