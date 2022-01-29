Кива попросил Россию "освободить Украину", но там ответили, что "война – невозможна"

Одиозный Илья Кива сделал абсурдное и циничное заявление, что нападение России – якобы "освобождение". Между тем в стране-оккупантке заявили, что война – "невозможна".

В своем телеграм-канале скандальный Кива 28 января написал: "Почему сразу нападут? – Освободят!". На возмутительное заявление Кивы в России отреагировал Владимир Джабаров. Он занимает должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

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Ответ Джабарова был таким же абсурдным.

Отношусь с большим уважением к депутату Киве за его бесстрашие бороться с режимом. Но война между нашими странами невозможна,

– заявил Джабаров.

Циничное заявление Кивы / Скриншот 24 канала

"Если война начнется, она будет и на границе НАТО"

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему Украину стоит принять в НАТО. Украинский лидер подчеркнул, что если начнется война, она будет и на границе НАТО. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с иностранными журналистами.

Кроме того, украинский лидер не исключает, что там могут быть провокации.

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