Кива поздравил путинскую партию с победой на выборах в России

20 сентября 2021 , 22:45
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Источник:

телеграм-канал Ильи Кивы

С 17 и до 19 сентября в России продолжались выборы в Госдуму. Народный депутат из "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива обрадовался преимуществу партии "Единая Россия" Владимира Путина.

Кива поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму. Он написал, что это может помочь улучшить отношения Украины и России.

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"Хочу поздравить партию "Единая Россия" с безусловной победой на выборах в Государственную Думу России. Надеюсь, что последовательная политика партии позволит решить все имеющиеся споры между нашими странами", –  написал Кива.

Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве, –
добавил он.

Что известно о выборах в Госдуму

  • Россияне выбирали депутатов 3 дня – с 17 по 19 сентября.
  • Количество избирателей Кремль решил увеличить за счет жителей оккупированных территорий Украины – Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
  • Оккупанты выдали украинцам примерно 600 тысяч российских паспортов.
  • Российский Центризбирком обработал 99% голосов. Победила путинская "Единая Россия". Она набрала 49% голосов.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против России.
  • Свою позицию обнародовали Соединенные Штаты Америки. Они не признают волеизъявление законным.

Текст публикации Илья Кивы в телеграмме:

Хочу поздравить партию "Единая Россия" с безоговорочной победой на выборах в Государственную Думу России. Надеюсь, последовательная политика партии даст возможность решить все имеющиеся разногласия между нашими странами. Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве!!!

Автор: Марія Масюк