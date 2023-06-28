Кива выдал безумный фейк об "интервью мертвого Буданова" и получил "диагноз"
Предателю Украины Илье Киве становится все хуже. В этот раз он решил поймать хайп на якобы "интервью мертвого Буданова". В сети оперативно поставили его на место.
Бывший украинский нардеп, протирающий штаны в Верховной Раде, продолжает выдавать фейки за фейками. На этот раз он разгоняет информацию о якобы "смерти" главы ГУР МО Кирилла Буданова.
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Буданова "оцифровали"
По словам бывшего нардепа, наше государство якобы "оцифровало мертвого Буданова". И сделало оно это с простой целью: чтобы его можно было дальше показывать по телевизору. Совершенно серьезно он об этом написал в своем телеграмме 28 июня.
Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, вполне серьезно задавать вопросы, слушать прогнозы – и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Чтобы все верили: он жив, здоров и серьезно воспринимали бред, несущий электронную версию,
– пожаловался Кива.
Кива придумал фейк об "оцифрованном" Буданове / Скриншот
Пользователи сети не были бы собой, если бы не посмеивались над ним. Они высмеяли этого "маленького винтика", чья лихорадка продолжает набирать обороты. Вот несколько реакций на больное воображение Кивы:
- "Когда упал на пол, а сверху еще и наступили: Кива превзошел самого себя. Санитары, на выезд",
- "Придурок снова наелся мухоморов и несет бред",
- "Что он курит или нюхает?",
- "Кива, кто в дурдом провел интернет?".
Если что, то мантру о "мертвом" Буданове Киве носит с собой уже больше недели. Он придумывал о каком-то там "ранении" главы ГУР МО, а также его лечение в Германии.
Буданов не дает Киве покоя
- Интересно, что о лечении Буданова Кива узнал от немецкого издания Stern. А в статье этого СМИ четко отметили, что сообщение – вымысел. И что Буданов не находится в коме в больнице Берлина.
- Впрочем, Киву не очень интересовал фактчекинг. Он просто распространял ту информацию, которая была выгодна Кремлю. И, как видите, продолжает гнуть свою линию. Весьма интересно будет увидеть лицо экс-депутата, когда он лично встретится с главой ГУР МО. Тогда можно будет спросить: "Илюша, а что с лицом?".