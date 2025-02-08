Трамп хочет назначить главой ФБР человека, который получал деньги почти от Путина, – WP

Кандидатом Дональда Трампа на должность главы Федерального бюро расследования является Кэш Пател. Журналисты выяснили, что он получал деньги от компании, связанной с Путиным.

30 января в комитете Сената США по юридическим вопросам состоялись слушания j назначении Патела на должность главы ФБР. Представители Демократической партии отложили процесс голосования, чтобы подробнее изучить кандидатуру. Интересный факт о вероятном главе американской разведки узнало издание The Washington Post из официальных документов, передает 24 Канал.

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Кэш Пател получает "кровавые средства"

Так, известно, что Кэш Пател в 2024 году получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, принадлежащей россиянину с гражданством США,который работал над программами с пропагандой теорий заговора deep state и антизападными взглядами Кремля. Речь идет о компании Global Tree Pictures из Лос-Анджелеса, которой руководит Игорь Лопатонок. Это режиссер, известный проектами пророссийской пропаганды, которые финансировались из фонда, созданного Путиным.

Как отмечают журналисты, Пателу заплатили за то, что он участвовал в документальном фильме. В этой шестисерийной ленте он вместе с другими представители первой администрации Трампа был изображен как жертва заговора, который якобы "уничтожил жизни всех, кто поддерживал" нынешнего президента США. Сериал вышел в эфир в ноябре в онлайн-сети Такера Карлсона.

В одном из эпизодов Пател обещал "закрыть штаб-квартиру ФБР" и открыть там музей deep state.

Справка: "Глубинное государство", или deep state, по представлениям конспирологов является скрытой сетью членов федерального правительства (в частности в американских спецслужбах), которые сотрудничают с высокопоставленными финансовыми и промышленными учреждениями, чтобы управлять избранным правительством Соединенных Штатов изнутри. Теория получила широкую огласку во время президентства Дональда Трампа, который упоминал о "глубинном государстве", которое якобы действует против него и его политики.

К слову, Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы после того, как тот прикрывал его во время покушения.