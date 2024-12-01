Лояльный к власти и конспиролог: Трамп объявил, кто станет новым директором ФБР

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что после вступления в должность планирует заменить действующего директора ФБР Кристофера Рэя. На эту должность он назначит Кэша Патела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отмечается, что Пател является известным сторонником конспирологических теорий о "глубинном государстве".

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Что известно о новом директоре ФБР Кэше Пателле

О своем решении назначить Кэша Патела Дональд Трамп написал на собственной странице в соцсети Truth Social.

Я с гордостью объявляю, что Кешьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа,

– говорится в сообщении.

В своем заявлении Трамп также объявил о намерении уволить директора ФБР Кристофера Рэя, которого он назначил в 2017 году на 10-летний срок.

По словам журналистов, Пател в прошлом был сотрудником Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Ранее он также призвал к массовым увольнениям, в частности в Министерстве юстиции и ФБР, а также к лишению допуска к государственной тайне всех, кто участвовал в расследовании деятельности Трампа, когда он был кандидатом в 2016 году.

Отмечается, что даже среди сторонников Трампа Пател считается противоречивой фигурой, чья ценность для новоизбранного президента в значительной степени объясняется общим пренебрежением к так называемому "глубинному государству".

Кэш Пател поддерживал в частности недоказанные утверждения о вмешательстве "глубинного государства" во внутреннюю политику США и обвинения в фальсификации президентских выборов 2020 года.