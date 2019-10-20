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      Кэш-рибейт для фильмопроизводства: что это и почему теперь в Украину должны приехать режиссеры

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      Жан Рено в украинских Карпатах, а Том Круз в Одессе. Если раньше Украина была лакомой локацией для российских сериалов, то теперь заинтересовала мировых кинематографистов.

      Сериал "Чернобыль" мог быть снят в Украине, зато из-за отсутствия механизма кэш-рибейта, то есть частичной компенсации иностранцам расходов на производство кино в Украине, большую часть НПО сняли в Литве.

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      Как рассказал экс-глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, инвестиции в кинопроизводство существуют в каждой стране и это такая межгосударственная в некотором роде конкуренция.

      В европейских странах кэш-рибейт колеблется от 20 до 40 процентов. Сейчас же в Украине должна быть компенсация в размере 16%, однако прошлый созыв депутатов провалил реформу. Закон приняли, а вот об изменениях в бюджетный кодекс – забыли. Фильм "Холодная кровь" с Жаном Рено в любом случае даже по срокам не получил бы эту компенсацию.

      О чем фильм "Холодная кровь"?Главный герой – киллер, который устроил себе спокойную старость в домике на берегу горного озера, где живет в одиночестве. Когда рядом с его домом девушка разбивается на мотосанях, убийца решает впервые спасти чью-то жизнь. Съемки фильма проходили в украинских Карпатах, США и Канаде. Режиссер – Фредерик Петижан. Роли исполнили Жан Рено, Сара Линд, Джо Андерсон, Дэвид Гяси. Показ фильма в Украине стартовал 17 октября.

      Однако "Холодная кровь" все равно получила финансовую поддержку от Госкино по другому механизму. Ведь это инвестиции в экономику страны, киноотрасль и туризм.

      Нам просто важно было, чтобы сюда приехал Жан Рено, Триер Багаз – это оператор фильма "5 Элемент" и "Леон киллер". Они продемонстрировали мировой киноиндустрии, что Украина с точки зрения кино – это профессиональная страна,
      – отметил Филипп Ильенко.

      Новые депутаты окончательно приняли изменения в отношении кэш-рибейта. Еще и подняли его до 25%. Ждут разные страны, кроме, конечно, России.

      кіно україна
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      "Любая компания, которая захочет здесь снимать, указывает свои реквизиты, и, очевидно, какой фильм она снимает. Всем понятно, какой фильм может снимать здесь Россия", – сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

      Закон уже раскритиковали крупные продакшены, из-за того, что рибейты будет съедать НДС. Мол, 25% компенсации сразу облагаются 20% НДС. Инициаторы же закона говорят, надо сначала все испытать на практике, дальше подкорректируют. Тем временем все тот же французский режиссер Фредерик Петижан в следующем году планирует снять в Украине семейную комедию.

      blog_ava
      Россию надо воспринимать исключительно как врага, – освобожденный из плена моряк
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Кино Новости культуры Верховная Рада
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