Кеш-рібейт для фільмовиробництва: що це таке та чому тепер в Україну повинні приїхати режисери

Жан Рено в українських Карпатах, а Том Круз в Одесі. Якщо раніше Україна була ласою локацією для російських серіалів, то тепер зацікавила світових кінематографістів.

Серіал "Чорнобиль" міг бути знятий в Україні, натомість через відсутність механізму кеш-рібейту, тобто часткової компенсації іноземцям витрат на виробництво кіно в Україні, більшу частину НВО відзняли у Литві.

Цікаво! День українського кіно: чи є шанс у нього знову стати всесвітньо відомим

Як розповів ексочільник Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, інвестиції в кіновиробництво існують в кожній країні і це така міждержавна конкуренція.

У європейських країнах кеш-рібейт коливається від 20 до 40 відсотків. Нині ж в Україні мала би бути компенсація у розмірі 16%, проте минуле скликання депутатів провалило реформу. Закон ухвалили, а от про зміни до бюджетного кодексу – забули. Фільм "Холодна кров" з Жаном Рено у будь-якому разі, навіть по термінам не отримав би цю компенсацію.

Про що фільм "Холодна кров"?Головний герой – кілер, який улаштував собі спокійну старість у будиночку на березі гірського озера, де живе на самоті. Коли поруч із його будинком дівчина розбивається на мотосанях, убивця вирішує вперше врятувати чиєсь життя. Зйомки фільму відбувалися в українських Карпатах, США та Канаді. Режисер – Фредерік Петіжан. Ролі виконали Жан Рено, Сара Лінд, Джо Андерсон, Девід Гясі. Показ фільму в Україні стартував 17 жовтня.

Проте "Холодна кров" все одно отримала фінансову підтримку від Держкіно за іншим механізмом. Адже це інвестиції в економіку країни, кіногалузь та туризм.

Нам просто важливо було, щоб сюди приїхав Жан Рено, Трієр Багаз – це оператор фільму "5 елемент" і "Леон кілер". Вони продемонстрували світовій кіноіндустрії, що Україна з точки зору кіно – це професійна країна,

– наголосив Пилип Іллєнко.

Нові депутати остаточно ухвалили зміни щодо кеш-рібейту. Ще й підняли його до 25%. Чекають на різні країни, окрім, звісно, Росії.



Україна чекає пропозицій зі всього світу

"Будь-яка компанія, яка захоче тут знімати, вказує свої реквізити, і очевидно який фільм вона знімає. Всім зрозуміло, який фільм може знімати тут Росія", – сказав нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

Закон вже розкритикували великі продакшени, через те, що рібейти з’їдатиме ПДВ. Мовляв 25% компенсації відразу обкладаються 20% ПДВ. Ініціатори ж закону кажуть, треба спершу все випробувати на практиці, далі підкоригують. Тим часом все той ж французький режисер Фредерік Петіжан наступного року планує зняти в Україні сімейну комедію.