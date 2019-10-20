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      Кеш-рібейт для фільмовиробництва: що це таке та чому тепер в Україну повинні приїхати режисери

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      Жан Рено в українських Карпатах, а Том Круз в Одесі. Якщо раніше Україна була ласою локацією для російських серіалів, то тепер зацікавила світових кінематографістів.

      Серіал "Чорнобиль" міг бути знятий в Україні, натомість через відсутність механізму кеш-рібейту, тобто часткової компенсації іноземцям витрат на виробництво кіно в Україні, більшу частину НВО відзняли у Литві.

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      Як розповів ексочільник Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, інвестиції в кіновиробництво існують в кожній країні і це така міждержавна конкуренція.

      У європейських країнах кеш-рібейт коливається від 20 до 40 відсотків. Нині ж в Україні мала би бути компенсація у розмірі 16%, проте минуле скликання депутатів провалило реформу. Закон ухвалили, а от про зміни до бюджетного кодексу – забули. Фільм "Холодна кров" з Жаном Рено у будь-якому разі, навіть по термінам не отримав би цю компенсацію.

      Про що фільм "Холодна кров"?Головний герой – кілер, який улаштував собі спокійну старість у будиночку на березі гірського озера, де живе на самоті. Коли поруч із його будинком дівчина розбивається на мотосанях, убивця вирішує вперше врятувати чиєсь життя. Зйомки фільму відбувалися в українських Карпатах, США та Канаді. Режисер – Фредерік Петіжан. Ролі виконали Жан Рено, Сара Лінд, Джо Андерсон, Девід Гясі. Показ фільму в Україні стартував 17 жовтня.

      Проте "Холодна кров" все одно отримала фінансову підтримку від Держкіно за іншим механізмом. Адже це інвестиції в економіку країни, кіногалузь та туризм.

      Нам просто важливо було, щоб сюди приїхав Жан Рено, Трієр Багаз – це оператор фільму "5 елемент" і "Леон кілер". Вони продемонстрували світовій кіноіндустрії, що Україна з точки зору кіно – це професійна країна,
      – наголосив Пилип Іллєнко.

      Нові депутати остаточно ухвалили зміни щодо кеш-рібейту. Ще й підняли його до 25%. Чекають на різні країни, окрім, звісно, Росії.

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      "Будь-яка компанія, яка захоче тут знімати, вказує свої реквізити, і очевидно який фільм вона знімає. Всім зрозуміло, який фільм може знімати тут Росія", – сказав нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

      Закон вже розкритикували великі продакшени, через те, що рібейти з’їдатиме ПДВ. Мовляв 25% компенсації відразу обкладаються 20% ПДВ. Ініціатори ж закону кажуть, треба спершу все випробувати на практиці, далі підкоригують. Тим часом все той ж французький режисер Фредерік Петіжан наступного року планує зняти в Україні сімейну комедію.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Кіно Верховна Рада Новини культури
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