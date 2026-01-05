В Мариуполе резко вырос уровень смертности: в чем причина
Во временно оккупированном Мариуполе появились десятки новых траншей на местах захоронений неизвестных людей. Параллельно в городе, по свидетельствам местных, резко растет уровень смертности.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что эти процессы имеют несколько причин, о которых редко говорят открыто. Он также рассказал, что именно сейчас происходит на городских кладбищах и почему это важно фиксировать.
Почему в Мариуполе растет смертность во время оккупации?
Андрющенко объяснил, что в оккупированном Мариуполе смертность растет не волнами, а стабильно. Причину он связал с тем, что город так и не вышел из провала в медицине, а люди остаются без нормальной помощи.
Уровень смертности связан с медицинским коллапсом, который никуда не делся,
– сказал Андрющенко.
Он добавил, что ситуацию ухудшают базовые условия жизни, которые не становятся лучше. В городе не становится больше врачей, проблемы с водой остаются, а общее качество жизни падает. Отдельно он обратил внимание на демографию, потому что значительная часть тех, кто остался, это люди пожилого возраста.
Условия жизни становятся хуже и хуже,
– отметил Андрющенко.
Он отметил, что при таких условиях тенденция к росту смертности выглядит прогнозируемой. По его словам, если темп не изменится, последствия для города будут очень тяжелыми.
Сколько людей умирает ежемесячно и что происходит на кладбищах?
Андрющенко отметил, что даже сейчас в городе продолжают находить тела погибших, которых ранее не могли похоронить или идентифицировать. По его словам, это связано с эксгумациями, которые проводят из-за активной застройки и ипотечных проектов. Именно поэтому на кладбищах появляются новые рвы и могилы, а количество захоронений резко возрастает.
Только за 25 – й год на 10 – 15% выросло кладбище исключительно за счет эксгумации людей. Привозят в мешках людей, сбрасывают, уже даже не маркируют. На могилах по учету уже удвоение номеров,
– рассказал Андрющенко.
Он пояснил, что на четвертый год оккупации до сих пор находят много тел и это не единичные случаи. По его словам, речь о десятках и по меньшей мере сотни людей, которых находят сейчас.
Плюс добавляются сотни погибших и умерших каждую неделю. Шесть – семь сотен людей в течение каждого месяца,
– отметил Андрющенко.
Он добавил, что это снова возвращает к вопросу реального количества погибших в Мариуполе, которое до сих пор сложно установить.
Что известно из оккупированного Мариуполя в последние дни?
- Россияне формально "открыли" Мариупольский драмтеатр, который сами уничтожили в 2022 году, но никаких спектаклей там не проводят. Мероприятие несколько раз переносили, пускали только по приглашениям. На открытие не приехали ни Владимир Путин, ни вице-премьер, ни ответственный за оккупированные территории глава администрации Путина. Театр сразу закрыли, первый сезон там ничего не будет происходить, две трети здания и технические помещения остаются неготовыми.
- Россия использовала открытие театра как элемент пропаганды, пытаясь создать иллюзию "нормальной жизни" и отбелить удар 16 марта 2022 года, когда погибли сотни гражданских. Во время "реставрации" в 2023 году подвал залили бетоном, что фактически уничтожило возможные доказательства преступления. Открытие 28 декабря сопровождали спектаклем и концертом с участием подконтрольных Кремлю деятелей, а российские медиа и дезинформационные сети пытались переложить ответственность за трагедию на Украину.
- На оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, массово появляются объявления о розыске российских военных, которые самовольно покинули части. Город стал удобным транзитным пунктом из-за большого количества заброшенной недвижимости и логистику в направлении Ростова и Крыма. По словам руководителя Центра изучения оккупации, в России уровень СЗЧ выше, чем в Украине, но эту проблему там замалчивают, одновременно солдаты, которые сбежали с оружием, даже не находятся в розыске.