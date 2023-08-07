На Днепропетровщине местный житель надругался над могилами павших защитников

В Криворожском районе Днепропетровщины на здешнем кладбище мужчина сломал флагштоки государственных флагов на могилах Героев. Полиции удалось установить личность вандала.

Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой. Нарушителя удалось задержать. Им оказался 63-летний местный житель.

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Надругался над 7 могилами Героев

Речь идет о захоронениях под Широкой Дачей на Ингульце. Там злоумышленник поиздевался над семью могилами погибших на войне с Россией украинских военнослужащих. Он повредил 7 флагштоков государственных флагов, установленных на могилах.

Отмечается, что сообщение о преступлении в полицию поступило 5 августа. Правоохранители провели расследование на месте и впоследствии выяснили, что за надругательством может стоять 63-летний местный житель.

Следствие еще продолжается.

Родные погибших поражены пренебрежением

Телеграмм-канал "Дніпро оперативний" поделился видео, снятое матерью одного из павших защитников. Она пришла на кладбище и увидела, что могилу ее сыну осквернили. На нем и ряде других могил военных поломали флагштоки и сняли флаги.

Нет слов. Крик души. Это ужас. Нелюди поиздевались над могилами наших защитников. Чьих-то сыновей, мужей, отцов… Они защищали Украину, а изверги такое сделали. Они отдали жизнь за Украину. Наших воинов не ценят,

– жалуется женщина на видео.

Она с досадой говорит, что кроме горя утраты родным погибших приходится переживать еще вот такое издевательство.

Могилы Героев порочат не впервые