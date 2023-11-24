"Шли брать Киев за три дня": в России показали огромное кладбище десантников
Источник:Денис Казанский
В сети распространяют видео, где показали могилы российских десантников, которые в марте 2022 пытались оккупировать часть Киевской области. Оккупанты решили пожаловаться на огромное количество погибших россиян, похороненных на кладбище.
Украинский журналист Денис Казанский распространил в сети видео, опубликованное россиянином, на котором показывает кладбище в Костромской области. Именно там, по словам автора, расположены сотни могил российских десантников, которые весной 2022 года участвовали в захвате поселков Гостомель и Мощун Киевской области.
Читайте также Все чаще погибают от friendly fire: безумные потери россиян усиливают панику врага
Массовые захоронения в Костроме
Невероятные потери! Это только одна Кострома! Только один полк,
– рассказывает голос за кадром.
Показывая сотни могил на Костромском кладбище, автор жалуется на многочисленные потери россиян и призывает ради погибших российских захватчиков жить и делать все, чтобы смерть их не оказалась тщетной.
Постоянно повторяя стандартные пропагандистские нарративы, он подчеркивает необходимость скорейшего окончания "войны со злом, войны с фашизмом", которая якобы, по его словам, была начата против России и российских граждан. Россиянин также рассказывает, что "ребята погибли не зря", однако захваченные ими населенные пункты в Бучанском районе были освобождены еще в прошлом году.
Потери россиян увеличиваются
- По подсчетам Запада потери врага в российско-украинской войне составляют примерно от 300 до 400 тысяч погибших и раненых. Сообщается также, что в наиболее ожесточенных боях под Авдеевкой россияне теряют ориентировочно от 500 до 1000 своих бойцов ежедневно.
- В настоящее время украинские военные уничтожили 5496 танков, 10256 бронированных машин, 7833 артиллерийских систем, 904 РСЗО и 595 средств ПВО.
- В то же время в Генштабе ВСУ отмечают, что за прошедшие сутки Силы обороны нанесли врагу 11 ударов по местам их скопления и расположения военной техники.