"Шли брать Киев за три дня": в России показали огромное кладбище десантников

В сети распространяют видео, где показали могилы российских десантников, которые в марте 2022 пытались оккупировать часть Киевской области. Оккупанты решили пожаловаться на огромное количество погибших россиян, похороненных на кладбище.

Украинский журналист Денис Казанский распространил в сети видео, опубликованное россиянином, на котором показывает кладбище в Костромской области. Именно там, по словам автора, расположены сотни могил российских десантников, которые весной 2022 года участвовали в захвате поселков Гостомель и Мощун Киевской области.

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Массовые захоронения в Костроме

Невероятные потери! Это только одна Кострома! Только один полк,

– рассказывает голос за кадром.

Показывая сотни могил на Костромском кладбище, автор жалуется на многочисленные потери россиян и призывает ради погибших российских захватчиков жить и делать все, чтобы смерть их не оказалась тщетной.

Постоянно повторяя стандартные пропагандистские нарративы, он подчеркивает необходимость скорейшего окончания "войны со злом, войны с фашизмом", которая якобы, по его словам, была начата против России и российских граждан. Россиянин также рассказывает, что "ребята погибли не зря", однако захваченные ими населенные пункты в Бучанском районе были освобождены еще в прошлом году.

Потери россиян увеличиваются