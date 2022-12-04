"Кладбище" снарядов в Харькове: в сети показали фото, от которого мороз по коже
Источник:Константин и Влада Либеровы
С начала полномасштабной войны оккупанты беспощадно обстреливали Харьков. Вражеских снарядов настолько много, что пришлось обустроить для них "кладбище". Жуткое фото обнародовали в соцсетях.
Фотографы Константин и Влада Либеровы показали фотографию с "кладбища" в Харькове. Подчеркнули, что почти каждый снаряд – это чья-то разрушенная жизнь или разрушенный дом. Подробнее рассказывает 24 канал.
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Жуткое фото "кладбища" снарядов в Харькове
Это не художественная инсталляция или арт-проект. Это "кладбище" снарядов в городе Харьков. Да, столько их выпустила Россия по Харькову с 24 февраля. Столько их ударило по мирному, ни в чем не повинному населению,
– отметили фотографы под обнародованным фото.
Местные жители рассказали, что эта гора снарядов была чуть ли не вдвое больше. Однако работники ГСЧС постепенно начали ее разбирать. Либеровы подчеркнули: "Они (оккупанты – 24 канал) пытаются нас уничтожить, но мы все еще стоим".
Фото распространили и в соцсетях Сухопутных войск ВСУ. Отметили, что на кадрах полицейские рассматривают собранные обломки ракет, что попадали по городу.
Что нужно знать о "кладбище" боеприпасов в Харькове
- Заметим, что "кладбище" снарядов – это временная площадка для хранения безопасных остатков взрывоопасных предметов, которыми российские захватчики обстреливали город.
- Ранее в ГСЧС рассказали, что не вели учет безопасных остатков, однако на площадке более 5 тысяч использованных боеприпасов.
- В частности, остатки от "Града", "Урагана", "Смерча", Торнадо-С", "Калибров" и "Искандеров".
- Остатки боеприпасов – это доказательная база, которую планируется использовать в судах.
- Напомним, что ранее на "кладбище" боеприпасов побывала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Поэтому больше фото можете просмотреть по этой ссылке.