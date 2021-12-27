Классика жанра, – адвокат Джеляла заявил о "показаниях" засекреченных лиц по делу

Нариман Джелял, Асан и Азиз Ахтемов, а также их заместители прекратили получать материалы уголовного дела. Они подписали соответствующий протокол.

Поэтому этап расследования и ознакомления закончился. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

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Адвокат: нет никаких доказательств

Он пояснил, что следствие должно направить обвинительный акт в прокуратуру. В случае его подписания дело направят в Верховный суд Крыма. По его словам, о качестве предварительного расследования трудно говорить.

Можно сказать как об умершем: это не хорошо, но совсем никак,

– подчеркнул Полозов.

Он отметил, что материалы дела, касающиеся обвинения Джеляла, содержат "показания" трех засекреченных лиц.

Правдивость показаний невозможно проверить

Адвокат отметил, что никаких доказательств нет. Их создают через процедуру засекречивания некоторых лиц, правдивость которых в целом невозможно проверить.

Защита заявила все необходимые ходатайства. В то же время Полозов не уверен, что следствие захочет их удовлетворить.

"Что касается обвинения Наримана (Джеляла – 24 канал), то все доказательства, которые следствие могло найти и закрепить в материалах дела – не материальны и не объективны, а просто слова неизвестных лиц – тайных свидетелей (классика жанра)", – добавил Полозов.

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Главное о деле Джеляла: коротко

Полная публикация Полозова в фейсбуке:

Дело Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых. Сегодня (27 декабря – 24 канала) Нариман Джелял, Асан и Азиз Ахтемов и их защитники подписали протокол о прекращении получения материалов уголовного дела. Фаза расследования и ознакомления с его результатами позади.

Теперь следствие направит обвинительный акт в прокуратуру и, если его подпишут, дело направят в Верховный Суд Крыма. О качестве предварительного расследования можно сказать как об умершем. Это не хорошо, а совсем никак.

Что касается обвинения Наримана, то все улики, которые следствие могло найти и закрепить в материалах дела – не материальны и не объективны, а просто слова неизвестных лиц – тайных свидетелей (классика жанра).

О других доказательствах его вины следствие так и не сообщило. Это отличный подход. Нет никаких доказательств – их создают через процедуру засекречивания некоторых лиц, правдивость которых невозможно проверить в целом.

Нариман не питает никаких иллюзий относительно системы, однако он намерен бороться за правду и справедливость. Он также передает всем огромные поздравления и желает не сдаваться. Сам он служит примером положительного боевого отношения для всех нас.

Обратите внимание – Полозов о деле Джеляла: смотрите видео