"Клепал" пророссийские СМИ в интернете: СБУ разоблачила агента Москвы
Источник:СБУ
СБУ разоблачила российского агента в Украине. Житель Киева делал все, чтобы распространить идеи Кремля. С этой целью он создал около 20 интернет-СМИ.
На агента наткнулся кибердепартамент Службы безопасности. Злоумышленника курировали спецслужбы государства-агрессоры.
По теме Предателя из Славянска задержали за передачу информации врагу
В интернет-СМИ киевлянин должен был оправдывать агрессию России
Киевлянину дали задачу – создать СМИ в сети, которые занимались тем, что оправдывали российскую агрессию в Украине и прославляли захватчиков. Кроме того, эти веб-ресурсы специально распространяли дезинформацию о Вооруженных Силах Украины, наших защитников дискредитировали.
Эти СМИ с идеями "русского мира" были достаточно популярны: их аудитория насчитывала 2,2 миллиона уникальных пользователей ежемесячно.
Российского агента задержали
Сотрудники СБУ задержали российского агента. Мужчине сообщили о подозрении за изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины.Обратите внимание! Если суд признает подозреваемого виновным, он может попасть за решетку на срок до 5 лет с возможной конфискацией имущества.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": СБУ разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи "гуманитарки" на 60 миллионов
Работали на враге во время войны: резонансные дела
- В Ровенской области враги завербовали пограничника. Сотрудник пограничного отряда сливал данные о нацгвардейцах российской стороне. Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене.
- В Черниговской области разоблачили преступную группу, которая должна помочь врагу в случае повторного вторжения. У злоумышленников обнаружили целый арсенал оружия, который предоставили россияне.
- В начале июня СБУ перекрыла канал из России – для финансирования вражеской агентуры. В преступную группировку входило трое жителей Киевщины. Во время обысков изъяли гривны, доллары и евро на общую сумму более 13 миллионов гривен.
- Также сотрудникам Службы безопасности удалось задержать агента ФСБ в Украине. Вероятно, он готовил теракт. Человек собирал данные об объектах, которые могли стать целями атак России.
- В результате масштабной операции в Киеве и Чернигове задержали группировку, которая торговала наркотиками в Украине, а деньги передавала России.
Смотрите в видео: кафиры в Херсоне хотят провести так называемый "референдум":