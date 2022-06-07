"Клепал" пророссийские СМИ в интернете: СБУ разоблачила агента Москвы

СБУ разоблачила российского агента в Украине. Житель Киева делал все, чтобы распространить идеи Кремля. С этой целью он создал около 20 интернет-СМИ.

На агента наткнулся кибердепартамент Службы безопасности. Злоумышленника курировали спецслужбы государства-агрессоры.

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В интернет-СМИ киевлянин должен был оправдывать агрессию России

Киевлянину дали задачу – создать СМИ в сети, которые занимались тем, что оправдывали российскую агрессию в Украине и прославляли захватчиков. Кроме того, эти веб-ресурсы специально распространяли дезинформацию о Вооруженных Силах Украины, наших защитников дискредитировали.

Эти СМИ с идеями "русского мира" были достаточно популярны: их аудитория насчитывала 2,2 миллиона уникальных пользователей ежемесячно.

Российского агента задержали

Сотрудники СБУ задержали российского агента. Мужчине сообщили о подозрении за изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины.

Если суд признает подозреваемого виновным, он может попасть за решетку на срок до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

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Работали на враге во время войны: резонансные дела

В Ровенской области враги завербовали пограничника. Сотрудник пограничного отряда сливал данные о нацгвардейцах российской стороне. Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене.

В Черниговской области разоблачили преступную группу, которая должна помочь врагу в случае повторного вторжения. У злоумышленников обнаружили целый арсенал оружия, который предоставили россияне.

В начале июня СБУ перекрыла канал из России – для финансирования вражеской агентуры. В преступную группировку входило трое жителей Киевщины. Во время обысков изъяли гривны, доллары и евро на общую сумму более 13 миллионов гривен.

Также сотрудникам Службы безопасности удалось задержать агента ФСБ в Украине. Вероятно, он готовил теракт. Человек собирал данные об объектах, которые могли стать целями атак России.

В результате масштабной операции в Киеве и Чернигове задержали группировку, которая торговала наркотиками в Украине, а деньги передавала России.

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