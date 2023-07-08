Украина достигла тактически значительных успехов в районе Бахмута, – ISW
Источник:ISW
Силы обороны добились тактически значительных успехов в районе города-крепости. Кроме того, наши защитники продолжают контрнаступление на других участках фронта.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что украинские войска достигли тактически значительных успехов у Ягодного, что в 2 километрах к северу от Бахмута. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.
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Успехи наших воинов на Бахмутском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины вели наступательные действия на Север и Юг от Бахмута. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что наши защитники вернули ранее оккупированные территории.
Спикер Генштаба Андрей Ковалев рассказывал, что Силы обороны также добились частичного успеха вблизи Клещиевки. Также в Генштабе отмечали, что военные продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой.
Между тем, министерство обороны России и другие вражеские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на Кременском направлении вдоль границы Харьковщины и Луганщины.
Украинские войска достигли значительных тактических успехов в районе Бахмута и 7 июля продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех других участках фронта,
– подытожили в ISW.
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ВСУ продвинулись еще более чем на километр
- Спикер Генштаба 7 июля сообщал, что в районе Клещиевки наши воины имеют частичный успех. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Идут тяжелые бои.
- Силы обороны за сутки продвинулись более километра на Бахмутском направлении, накануне рассказал спикер Восточной группировки войск.
- Череватый подчеркнул, что ВСУ продолжают удерживать инициативу на этом направлении фронта. Наши военные давят на врага, проводят штурмовые действия и продвигаются по северному и южному флангам.