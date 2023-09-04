Для них это очень важно, – в ВСУ рассказали, почему россияне держатся за Клищиевку

Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Россияне потеряли там немало военных, потому просто так не смогут отступить. В этом контексте очень важна Клищиевка.

Если оккупанты потеряют этот населенный пункт, для них это обернется крахом. Об этом 24 Каналу сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, объяснив, что это открывает множество возможностей для ВСУ.

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Почему россияне не смогут уйти из Бахмута

Курдюмовка и Клещиевка – это точки, в которые ведутся самые жестокие бои на Бахмутском направлении. Там оккупанты пытаются контратаковать.

Они держатся за Клещиевку, потому что ее потеря приведет к потерям ряда других населенных пунктов рядом. Это также позволит нам контролировать южный фланг, что в дальнейшем позволит нам глубже доставать в тыл противника,

– отметил Илья Евлаш.

В конце концов позволит украинским защитникам больше контролировать Бахмут. А он является для российских окупантов едва ли не самым большим пропагандистским городом: за него сражались более 10 месяцев и потеряли более 100 тысяч человек.

Просто так россияне не смогут уйти оттуда.

"Для них это очень важно, поэтому они любой ценой, даже под угрозой смерти, будут стоять и держат оборону. Однако им это не очень удается", – отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Штурмовые, механизированные и артиллерийские бригады ежедневно метр за метром освобождают наши территории, выбивая оккупантов. При этом нанося врагу максимальное поражение. В частности, за сутки 2 сентября ВСУ уничтожили ротный опорный пункт и нанесли немалые потери личному составу русского войска.

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