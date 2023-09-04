Для них это очень важно, – в ВСУ рассказали, почему россияне держатся за Клищиевку
Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Россияне потеряли там немало военных, потому просто так не смогут отступить. В этом контексте очень важна Клищиевка.
Если оккупанты потеряют этот населенный пункт, для них это обернется крахом. Об этом 24 Каналу сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, объяснив, что это открывает множество возможностей для ВСУ.
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Почему россияне не смогут уйти из Бахмута
Курдюмовка и Клещиевка – это точки, в которые ведутся самые жестокие бои на Бахмутском направлении. Там оккупанты пытаются контратаковать.
Они держатся за Клещиевку, потому что ее потеря приведет к потерям ряда других населенных пунктов рядом. Это также позволит нам контролировать южный фланг, что в дальнейшем позволит нам глубже доставать в тыл противника,
– отметил Илья Евлаш.
В конце концов позволит украинским защитникам больше контролировать Бахмут. А он является для российских окупантов едва ли не самым большим пропагандистским городом: за него сражались более 10 месяцев и потеряли более 100 тысяч человек.
Просто так россияне не смогут уйти оттуда.
"Для них это очень важно, поэтому они любой ценой, даже под угрозой смерти, будут стоять и держат оборону. Однако им это не очень удается", – отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.
Штурмовые, механизированные и артиллерийские бригады ежедневно метр за метром освобождают наши территории, выбивая оккупантов. При этом нанося врагу максимальное поражение. В частности, за сутки 2 сентября ВСУ уничтожили ротный опорный пункт и нанесли немалые потери личному составу русского войска.
Илья Евлаш рассказал о важности Клищиевки для россиян: смотреть видео
Контрнаступление ВСУ: о чем пишут западные СМИ
- Военный аналитик Шон Белл утверждает, что через и хрупкую линию фронта и страх перед контрнаступлением ВСУ оккупанты опрокидывают войска на Юг. В то же время, чтобы хоть как-то сдержать продвижение украинских военных, россияне продолжают давить на Купянском направлении.
- Это мнение подтверждают и в разведке Великобритании. По словам аналитиков, наступление на Купянск не имеет успеха, в том числе и потому, что россияне опрокидывают оттуда войска. То есть фактически они остаются в замкнутом круге. Украинские силы продолжают успешные наступательные действия на Ореховском направлении.
- В Институте изучения войны сообщили, что находящиеся на Запорожье русские офицеры 58-й общевойсковой армии связались с бывшим командующим генерал-майором Иваном Поповым. Все для того, чтобы пожаловаться на ухудшение их ситуации на фронте. Напомним, Попова ранее уволили из-за публичных рассказов об отсутствии ресурсов для проведения контрбатарейной борьбы.