Филармония в Мариуполе – это и есть вся суть россии и ее оккупации, – Андрющенко

В Мариуполе оккупанты собираются осуществить самосуд над защитниками "Азовстали". Это показательное судилище нужно россии, чтобы давить на Украину.

Такое мнение 24 каналу высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В сети появилось видео тюремных "клеток", в которых оккупанты хотят содержать воинов полка "Азов" для так называемого "трибунала".

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По словам Андрющенко, парадоксально, что металлические камеры установили именно в Мариупольской филармонии. Ведь раньше оккупанты вместе с властями российского Санкт-Петербурга заявляли о планах отремонтировать это здание.

"В этом суть россии"

"Обещали, что это будет крупнейшая культурная постройка в городе, куда даже переведут труппу разбомбленного драмтеатра. А начинается все с такого судилища", – сказал мэр Мариуполя.

Он добавил, что подобные действия демонстрируют смысл всего, что делает кремль в Мариуполе.

Наша филармония и это судилище – это собственно и есть вся суть россии и ее оккупации. Это очень символично,

– подчеркнул Андрющенко.

Когда оккупанты планируют устроить судилище

Как сообщил советник мэра Мариуполя, российские захватчики еще не определились, когда устроят так называемый "трибунал" над азовцами.

Озвучиваются даты в конце августа – начале сентября. Но на самом деле это будет зависеть от ситуации на фронте, и не только в Донецкой области,

– сказал Андрющенко.

Зачем это россиянам

Советник мэра Мариуполя считает, что организация демонстративного судилища над украинскими защитниками нужна россии для нескольких целей.

С одной стороны, российская пропаганда хочет "накормить" этим продуктом свою внутреннюю аудиторию. Мол, вот как "россияне одолели непобедимый "Азов".

С другой стороны, оккупанты стремятся посеять раздор среди украинцев, которые озабочены судьбой азовцев.

Андрющенко напомнил, что подготовкой так называемого "трибунала" занимаются пророссийские боевики из Донецка. Он предположил, что таким образом захватчики собираются давить на украинские власти.

В так называемой "ДНР" существует "официальная" смертная казнь. У нас есть гипотеза, что они (оккупанты – 24 канал) надеются побуждать украинскую сторону быть более лояльной к каким-то переговорам,

– сказал советник мэра Мариуполя.

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