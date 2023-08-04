Инициатива Кличко об увеличении помощи ВСУ: уже приобретены автомобили и дроны на передовую

Недавно КГГА приняла решение о новом пакете финансовой поддержки, направленном на усиление боевой способности украинской армии. В частности, 40 миллионов гривен выделили на фронтовые нужды Третьей отдельной штурмовой бригады.

Дополнительные средства на поддержку ВСУ, выделенные по инициативе мэра Киева Виталия Кличко из бюджета города на сессии Киевсовета 25 июля, уже направлены на приобретение необходимой техники для военных на передовой. Об этом сообщили бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в телеграме.

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От столицы – фронту! Недавно решением КГГА был принят пакет финансовой поддержки, направленный на усиление боевой способности украинской армии. В том числе 40 миллионов гривен выделено на фронтовые нужды Третьей отдельной штурмовой бригады, которая продолжает выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении. Средства от Киева уже направлены на приобретение автомобилей, дронов, другой техники и обеспечение необходимым бойцов бригады,

– говорится в сообщении.

Как все это работает на пользу армии, бойцы пообещали продемонстрировать в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Киевский городской совет на сессии 25 июля проголосовал за решение, инициированное мэром Киева Виталием Кличко, об увеличении помощи военным до 5 миллиардов гривен.

Как объяснил Кличко, эти средства предназначены для приобретения дронов, антидроновых средств и другой техники, которая нужна защитникам. Также упоминалось, что всего с начала войны Киев выделил на потребности ВСУ из городского бюджета 1,2 миллиарда гривен.