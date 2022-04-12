Кличко напомнил, что во время военного времени парковка в Киеве бесплатная
Источник:Виталий Кличко
Несмотря на просьбу мэра Киева Виталия Кличко не спешить с возвращением в столицу, многие киевляне все же отправились в свои дома.
Кличко решил еще раз напомнить всем, что на период военного положения парковка авто на улицах столицы является бесплатной.
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Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией. Если с вас требуют деньги за парковку – вызывайте полицию,
– сообщил мэр.
Также он попросил водителей, которые паркуют авто на улицах, быть внимательными и не оставлять машины в неположенных местах и на полосах общественного транспорта.
Кличко пояснил, что авто, которые будут мешать проеду транспорта, будут забирать эвакуаторы. Ведь дороги должны быть освобождены для беспрепятственного проезда общественного транспорта, автомобилей с гуманитарной помощью, скорой и военной техники.
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