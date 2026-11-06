Следует перестать искать виновных, – Кличко ответил Зеленскому по поводу подготовки Киева к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко 6 ноября ответил на критику Владимира Зеленского в связи с неподготовленностью столицы к зиме. Мэр призвал прекратить поиск виновных и объединить усилия властей ради выживания страны.

Мэр отреагировал на критику главы государства в связи с провалом подготовки города к наступлению холодов и массированными атаками на инфраструктуру в своем телеграм-канале.

Что сказал Кличко Зеленскому

Виталий Кличко отметил, что отопительный сезон в столице стартовал еще 16 октября, а городские власти даже не приглашают на профильные правительственные совещания.

Невыполнение каких именно решений "на городском уровне" (как утверждает президент) привело к неподготовленности "к отопительному сезону и этой российской спецоперации против украинской энергетики"?! Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была предотвратить "российскую спецоперацию против украинской энергетики"?

– заявил мэр.

Кличко подчеркнул, что энергетическая сеть страны является единой, поэтому разрушения в результате вражеских ударов влияют на общее состояние системы, а не зависят от действий исключительно городских властей.

"И когда ее разрывают по всей стране, не может быть так, что где-то светит, а где-то Кличко все отключил… Еще, может, и энергетиков разогнал, если их полиция собирает на работу?" – отметил мэр.

Глава столицы также добавил, что постоянные упреки в адрес Киева наносят ущерб общей устойчивости страны и создают искусственные барьеры для нормальной жизнедеятельности общества.

Мантра центральной власти о том, что Киев – самый худший, постоянные манипуляции, ложь – плохая история. Потому что, пытаясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически разрушает Киев,

– подчеркнул мэр.

Он отметил, что коммунальщики, энергетики и аварийные службы ежедневно рискуют жизнью при ликвидации аварий, поэтому поиск виновных во время войны является деструктивным.

Может, стоит наконец перестать назначать виновных – в ситуации, когда всем сложно? Когда стоит вопрос, выстоит ли страна. А выстоять она может только совместными усилиями, совместной конструктивной работой властей всех уровней, слаженной работой всех структур и специалистов. А для выводов еще будет время…

– подытожил Кличко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский по итогам селектора сообщил, что наихудшая ситуация с восстановлением сложилась в Киеве. Глава государства подчеркнул, что перебои с электричеством и водой возникли, в частности, из-за невыполнения решений на городском уровне.

Как сообщалось ранее, из-за системных обстрелов в начале ноября три теплоэлектроцентрали Киева прекратили выработку электроэнергии, после чего для поддержания водоснабжения и базовых систем в городе начали экстренно устанавливать дополнительные генераторы и резервные схемы питания.