Киевляне – защитникам: Кличко передал 27 бригаде НГУ купольные системы РЭБ от общины столицы

Мэр Киева Виталий Кличко передал 27 бригаде НГУ очередную помощь от киевлян – 45 систем РЭБ "Апостол" для противодействия БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Кличко в телеграмме.

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"Сегодня от общины столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. Бойцам 27-й Печерской бригады Северного территориального командования Нацгвардии Украины отправилось необходимое оснащение – 45 систем противодействия БпЛА всенаправленного действия "Апостол". Это купольные системы РЭБ с расширенным диапазоном частот", – сообщил Виталий Кличко.

Защитники получили системы РЭБ от общины Киева / Фото Виталия Кличко

Мэр отметил, что в прошлом году Киев выделил этой бригаде из городского бюджета на оснащение 60 миллионов гривен.

"Столица продолжает помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 миллиардов гривен на поддержку сил обороны и безопасности. Из них 4,9 миллиарда – на программу "Защитник Киева". Эти средства пойдут, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оснащение", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году столица направила на поддержку Сил обороны 10 миллиардов гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.