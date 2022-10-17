Атака дронами-камикадзе Киева: Кличко рассказал о последствиях

Российские оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрыв раздался в Шевченковском районе.

В настоящее время уточняют детали удара. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

К теме От ракетного удара по Киеву пострадали украинские офисы корпораций Microsoft и Samsung

Что известно об ударе по Киеву

Взрыв раздался в Шевченковском районе – в центре столицы. Пока все службы следуют на место.

"Детали впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил Кличко.

Впоследствии мэр сообщил об еще одном взрыве в этом же районе.

В ГСЧС Украины подчеркнули, что их подразделения работают.

"Все детали обстрела в столице впоследствии", – добавили в ведомстве.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытии.

"Напоминаю: ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в соцсети места "прилетов", работу ПВО и другую информацию, что может помочь врагу. От этого зависит наша с вами безопасность!" – сказал глава региона.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Впоследствии Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании.

"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", – подчеркнул городской глава.

Как выглядит обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.



Обломок одного из дронов-камикадзе / фото КГГА

Атака россиян по Киеву

10 октября оккупанты атаковали столицу Украины ракетами. В результате удара загорелись автомобили.

Захватчики повредили Киевскую ТЭЦ, два музея – Ханенко и Шевченко. Также они атаковали стеклянный пешеходный мост, но он остался не поврежден.

Кроме этого, оккупанты попали в детскую площадку, повредили несколько дипломатических зданий.

Заметим, что ракетные удары по Киеву оккупанты планировали еще с начала октября.

В результате из-за массированной атаки повреждены 45 жилых домов, 5 объектов инфраструктуры, 3 школы, детский сад, 6 медучреждений и другие здания.

Виталий Кличко сообщил, что 10 октября на места обстрела российскими захватчиками выезжали 50 скорых. Тогда госпитализировали 43 пострадавших, еще 23 – на амбулаторном лечении.

В настоящее время на стационаре находятся 35 раненых. Почти треть из них, к сожалению, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, что диктатор Владимир Путин прокомментировал массированные ракетные удары по Украине. По его словам, это было сделано в ответ на "теракты по территории России".

Путин отметил, что 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования "по объектам энергетики военного управления и связи Украины".

Достойно внимания – Показали кадры с места взрыва в Киеве: смотрите видео