"И 500 пунктов не поможет": Кличко призвал киевлян иметь запас воды, продуктов, теплые вещи

Киевлян призвали иметь запас технической и питьевой воды и продуктов длительного хранения, теплые вещи на случай полного блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы столицы.

Соответствующее заявление сделал Виталий Кличко на Киевском форуме безопасности в контексте вероятного блэкаута и разрушения инфраструктуры.

Внимание Работают 430 пунктов, – Кличко отреагировал на упреки в проблемах с "Пунктами несокрушимости"

Впереди три самых тяжелых месяца

Он подчеркнул, что главная опасность в том, что в случае полного отсутствия электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не очень отличаться от внешней температуры.

Сейчас зима, три самых тяжелых месяца. И я обращаюсь к киевлянам обязательно иметь запас технической воды, питьевой воды, запас продуктов длительного хранения, теплые вещи. Если есть возможность – в пригороде Киева, у знакомых, у кого есть свои дома, знакомые, друзья, проговорите, пожалуйста, возможность временного пребывания у них,

– отметил Виталий Кличко.

Число пунктов обогрева увеличат

По его словам, в Киеве обустроили 430 пунктов обогрева, и киевские власти делают все для того, чтобы увеличить их количество.

Мы сделали 430 пунктов отопления, но это не панацея. В городе Киев на сегодняшний день находится 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева? Смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет слишком мало,

– отметил Кличко.

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