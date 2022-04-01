Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий
Источник:Reuters
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу. Это опасно, ведь существует достаточно высокий риск умереть.
Как сказал Кличко, сейчас продолжаются "большие" бои к северу и востоку от Киева.
Важно Во время отхода оккупанты заминировали Бучу
Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.
Риск умереть в Киеве достаточно высок, и поэтому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, дайте немного больше времени,
– подчеркнул Кличко.
Ранее власти Киевщины сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции в других.Обратите внимание! В МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевскую область возвращаться опасно в частности из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.
На начало апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Противник ни на одном из направлений не достиг своей цели.
Интересно – Каковы потери врага по состоянию на 1 апреля: смотрите видео