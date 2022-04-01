Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу. Это опасно, ведь существует достаточно высокий риск умереть.

Как сказал Кличко, сейчас продолжаются "большие" бои к северу и востоку от Киева.

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Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Риск умереть в Киеве достаточно высок, и поэтому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, дайте немного больше времени,

– подчеркнул Кличко.

Ранее власти Киевщины сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции в других.

В МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевскую область возвращаться опасно в частности из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.

На начало апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Противник ни на одном из направлений не достиг своей цели.

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