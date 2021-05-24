Кличко VS Зеленский: кто первый получит "политический нокаут" и что будет с КГГА

Противостояние между мэром столицы Виталием Кличко и Офисом президента вновь обострилось. Есть информация о том, что Кличко хотят заменить на посте главы КГГА, но эксперты сомневаются, что в правительстве пойдут на такие шаги.

Недавно правоохранительные органы пришли с обысками почти во все основные коммунальные предприятия столицы, а затем пришли и в дом Кличко. Рассказываем о том, почему снова разгорелся конфликт между Кличко и ОП и какими будут его последствия.

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Какие отношения между Зеленским и Кличко

В последнее время отношения между Виталием Кличко и правительством были достаточно напряженными. Не так давно киевский глава призвал правительство ввести всеукраинский локдаун, после чего премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Кличко должен заниматься вопросами относительно местного локдауна.

Сейчас же ведут обыски в коммунальных предприятиях столицы и в домах самого мэра. Кличко говорит, что это давление на него и на городскую власть. А вот Владимир Зеленский на пресс-конференции прямо заявил, что не надо было воровать деньги, чтобы не было обысков.

По словам Владимира Зеленского, мэр Киева лично ему ничего не сделал. Также он отметил, что с большим уважением относится к Виталию Кличко. Единственное, что их связывает, – подчинение в государственной вертикали.

Относительно обысков, которые идут, их 70 или 50 было в окружение господина Кличко. Потому что не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо. Не об этом ли мы мечтали?

– заявил Владимир Зеленский.

Комментируя свои напряженные отношения с президентом, мэр Киева признался, что ему самому интересно, почему так произошло. Политик отметил: "думаю, что из-за того, что я не являюсь представителем этой власти. Во-вторых, многие вещи их раздражают".



Эксперты не думают, что Кличко уволят с должности главы КГГА / Фото КГГА

Почему возник конфликт

Политолог Владимир Фесенко говорит, что такое было и раньше, центральная власть всегда пыталась контролировать мэра Киева. Но противостояние, которое мы видим сейчас, началось в конце апреля. Насчет причин конфликта сказать трудно, потому что версии есть разные. Кое-кто, да и сам Кличко, говорит, что это месть за президентские амбиции Кличко.

Говорят, что Офис президента убирает конкурентов Зеленского. Но в настоящее время Кличко не является конкурентом Зеленского, у него даже нет шансов на выход во второй тур президентских выборов. Он в конце первой десятки потенциальных кандидатов, он не только уступает первой четверке, но и многим другим. У него рейтинги – 3%, а у Зеленского – 30%. Поэтому я в эту версию мало верю, тем более, что до выборов еще три года,

– говорит Фесенко.

Он добавил, что наиболее убедительная версия – обострение из-за бизнес-конфликтов, конкуренции бизнес-интересов. Политолог добавил, что даже по пресс-конференции президента видно, что у Зеленского есть личные, достаточно серьезные критические эмоции к Кличко. Почему они возникли – трудно сказать, но что-то там случилось. Есть какая-то неизвестная причина, которая стала триггером, спусковым крючком для этого обострения.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Вибір", отметила, что этот конфликт выгоден обеим сторонам. Кличко набирает баллы как политик, уже о нем говорят как о кандидате в президенты на предстоящих выборах. До этого Кличко не фигурировал в президентских рейтингах.

Денис Шмыгаль же заявляет о себе как о весомой и необходимой политической фигуре. Он служит громоотводом для ОПУ в конфликте со столичными властями. Местные фрондеры сплачиваются вокруг киевского мэра (хотя не всем это нравится), глава правительства тихонько отпускает цены на газ в свободное плавание, а ОПУ, хотя и в игре, но вне критики. Самому же Кличко такой расклад дает шансы сплотить вокруг себя нужные для президентской кампании силы и ресурсы,

– пояснила Брудницкая.

Заменят ли Кличко на посту главы КГГА

По информации "Украинской правды" в Офисе президента Украины подыскивают кандидатов на должность Киевской городской администрации, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Владимир Фесенко говорит, что вероятность того, что Кличко уволят с поста главы КГГА, есть. Хотя на его взгляд, если бы хотели это сделать – уже уволили бы. А так, скорее просто пугают, или демонстрируют критическое отношение, это будто такая воспитательная работа.

Лилия Брудницкая добавила, что шансов уволить Кличко мало. Во-первых, в законе о столице, городе-герое Киев четко указано, что на должность главы КГГА назначают человека, избранного киевлянами мэром. Во-вторых, такие назначения осуществляются без предупреждения, по крайней мере, публичного. Тем более без угроз и взаимных обвинений.

Теоретически правительство могло бы уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Тот бы оспаривал решение, но, учитывая заблокированный ВСУ и КСУ в состоянии недореформирования, приговора придется ожидать долго. Ситуация в пользу ОПУ, поскольку дает фору во времени. Де-факто Кличко и его команде легко и быстро создать в Киеве ситуацию такого уровня напряжения, что раскраски ОПУ на Банковой будут казаться детскими игрушками,

– говорит Брудницкая.

Она добавила, что в ответ президент способен ввести ВП или ЧП в столице, уже без ссылки на коронавирус или и формально через него. Такое развитие событий не выгодно ни одной из сторон конфликта. Поэтому все, что озвучивается фигурантами, включая президента, – это не более чем политические торги.

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