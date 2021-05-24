Нещодавно правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці, а згодом завітали й у будинок Кличка. Розповідаємо про те, чому знову розгорівся конфлікт між Кличком та ОП та якими будуть його наслідки.

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Які стосунки між Зеленським та Кличко

Останнім часом стосунки між Віталієм Кличком та урядом були досить напруженими. Не так давно Київський очільник закликав уряд запровадити всеукраїнський локдаун після чого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що Кличко має займатись питаннями щодо місцевого локдауну.

Зараз же ведуть обшуки у комунальних підприємствах столиці та у будинках самого мера. Кличко каже, що це тиск на нього та на міську владу. А от Володимир Зеленський на пресконференції просто заявив, що не треба було красти гроші, щоб не було обшуків.

За словами Володимира Зеленського, мер Києва особисто йому нічого не зробив. Також він зазначив, що з великою повагою ставиться до Віталія Кличка. Єдине, що їх пов'язує, – підпорядкування у державній вертикалі.

Щодо обшуків, які йдуть, їх 70 чи 50 було в оточення пана Кличка. Бо не треба було викрадати гроші в бюджеті. Мені здається, це справедливо. Чи не про це ми мріяли?

– заявив Володимир Зеленський.

Коментуючи свої напружені відносини з президентом, мер Києва зізнався, що йому самому цікаво, чому так сталося. Політик зауважив: "думаю, що через те, що я не є представником цієї влади. По-друге, багато речей їх дратують".

Експерти не думають, що Кличка звільнять з посади голови КМДА/ Фото КМДА

Чому виник конфлікт

Політолог Володимир Фесенко, каже, що таке було й раніше, центральна влада завжди намагалася контролювати мера Києва. Але протистояння, яке ми бачимо зараз розпочалося наприкінці квітня. Щодо причин конфлікту сказати важко, тому що версії є різні. Дехто, та й сам Кличко, каже, що це помста за президентські амбіції Кличка.

Кажуть, що Офіс президента прибирає конкурентів Зеленського. Але на цей час Кличко не є конкурентом Зеленського, у нього навіть немає шансів на вихід у другий тур президентських виборів. Він наприкінці першої десятки потенційних кандидатів, він не тільки поступається першій четвірці, але й багатьом іншим. У нього рейтинги – 3%, а у Зеленського – 30%. Тому я у цю версію мало вірю, тим більше, що до виборів ще три роки,

– говорить Фесенко.

Він додав, що найбільш переконлива версія – загострення через бізнес конфлікти, конкуренції бізнес-інтересів. Політолог додав, що навіть по пресконференції президента видно, що у Зеленського є особисті, достатньо серйозні критичні емоції до Кличка. Чому вони виникли – важко сказати, але щось там трапилося. Є якась невідома причина, яка стала тригером, спусковим гачком для цього загострення.

Лілія Брудницька, експертка Центру структурної політології "Вибір", зазначила, що цей конфлікт вигідний обом сторонам. Кличко набирає балів як політик, вже про нього говорять як про кандидата у президенти на майбутніх виборах. До цього Кличко не фігурував у президентських рейтингах.

Денис Шмигаль же заявляє про себе як про вагому та необхідну політичну фігуру. Він слугує громовідводом для ОПУ у конфлікті зі столичною владою. Місцеві фрондери гуртуються навколо київського мера (хоча не всім це до вподоби), очільник уряду тихцем відпускає ціни на газ у вільне плавання, а ОПУ, хоча і в грі, але поза критикою. Самому ж Кличку такий розклад дає шанси згуртувати навколо себе потрібні для президентської кампанії сили та ресурси,

– пояснила Брудницька.

Чи замінять Кличка на посту голови КМДА

По інформації "Української правди", в Офісі президента України підшуковують кандидатів на посаду Київської міської адміністрації, яку наразі очолює мер Києва Віталій Кличко.

Володимир Фесенко каже, що вірогідність того, що Кличка звільнять з поста голови КМДА є. Хоча на його погляд, якщо б хотіли це зробити – вже звільнили б. А так, скоріше просто лякають, або демонструють критичне ставлення, це наче така виховна робота.

Лілія Брудницька додала, що шансів звільнити Кличка мало. По-перше, у законі про столицю, місто-герой Київ чітко зазначено, що на голову КМДА призначають людину, обрану киянами мером. По-друге, такі призначення здійснюються без попередження, принаймні, публічного. Тим паче без погроз та взаємних звинувачень.

Теоретично уряд міг би звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Той би оскаржував рішення, але, з огляду на заблокований ВСУ та КСУ у стані недореформування, вироку доведеться очікувати довго. Ситуація на користь ОПУ, оскільки дає фору у часі. Де-факто Кличку та його команді легко та швидко створити у Києві ситуацію такого рівня напруги, що розмальовки ОПУ на Банковій видаватимуться дитячими забавками,

– говорить Брудницька.

Вона додала, що у відповідь президент здатний запровадити ВС або ЧС у столиці, вже без посилання на коронавірус або й формально через нього. Такий розвиток подій не вигідний жодній зі сторін конфлікту. Тому все, що озвучується фігурантами, включаючи президента, – це не більш ніж політичні торги.

Що сталося