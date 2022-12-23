Сейчас мы не можем говорить о четких графиках, – Кличко о ситуации со светом в Киеве

В Киеве ситуация с электроэнергией остается сложной. Пока все еще речь не идет об отключении света по графику. Пока будут действовать аварийные отключения – тоже спрогнозировать сложно.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что последние атаки врага ухудшили и и так сложную ситуацию.

Внимание В Киеве мужчина в гражданском "разрулил" затор, образовавшийся на левом берегу

Пока мы не можем говорить о четкости графиков отключения электроэнергии. Мы выходили на графики, но дополнительное разрушение системы привело к тому, что так и не дошли да и вообще в некоторых районах не было света,

– отметил Виталий Кличко.

Почему невозможно вернуться к плановым отключениям

По его словам, сейчас, к сожалению, говорить о четких графиках отключения электроэнергии невозможно. Однако энергетики делают все, чтобы устранить повреждения, и быстро сделать это не удается.

Нужно восстановить трансформаторы, везем оборудование с Запада, чтобы восстановить электроснабжение. Очень сложная ситуация, но мы решаем этот вопрос и с каждым днем улучшается электроснабжение,

– добавил глава столицы.

Какая ситуация с водо- и теплоснабжением

В телеграмм-канале Виталий Кличко добавил, что в первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома, военные госпитали.

Что касается водоснабжения, то оно в столице в штатном режиме. Удалось стабилизировать и теплоснабжение, за исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии.

Мэр также поблагодарил коммунальщиков за работу в столь непростое время.

Коммунальщики сегодня – настоящие герои. Они работают в усиленном режиме, чтобы отрегулировать работу оборудования после возобновления подачи электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

– отметил Виталий Кличко.

Кратко о последней атаке на столицу

В ночь на 19 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку дронами-камикадзе. Воздушные силы сбили 30 дронов из запущенных 35.

Целью россиян стал Киев и область, взрывы раздавались несколько раз ночью. Россия направила в Киев 20 "шахидов", 15 из которых были сбиты.