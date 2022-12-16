Кличко сообщил о взрывах в 3 районах Киева: спецслужбы едут на место

16 декабря 2022, 09:35
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Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. По его данным, все спецслужбы отправились на места.

Таковы данные по состоянию на утро 16 декабря. Мэр Киева снова призвал людей находиться в укрытиях.

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В Киеве прогремели взрывы

Взрывы в Деснянском районе столицы,
– заявил Кличко.

Впоследствии мэр Киева написал, что взрывы прогремели еще в двух районах Киева. В частности, говорится о:

  • Днепровском;
  • а также Голосеевском районах.

"Не оставляйте укрытий! Атака на столицу продолжается", – объяснил Виталий Кличко.

Следует заметить, что еще раньше 16 декабря в Киеве уже были взрывы, работала ПВО. Подробнее читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська