Кличко выступил в Верховной Раде: основные заявления мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде. Там он рассказал о подготовке столицы к зиме и защите критически важной инфраструктуры от российских атак.

"24 Канал" собрал самые важные заявления мэра города.

Что сказал мэр в парламенте?

Виталий Кличко выступил в сессионном зале Верховной Рады 14 октября. Накануне за приглашение мэра в парламент проголосовал 151 народный депутат.

На выступление мэру было отведено пять минут без вопросов от парламентариев.