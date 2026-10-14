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24 Канал Главные новости Кличко выступил в Верховной Раде: основные заявления мэра Киева
14 октября, 13:16
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Кличко выступил в Верховной Раде: основные заявления мэра Киева

Вероника Соцкова

Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде. Там он рассказал о подготовке столицы к зиме и защите критически важной инфраструктуры от российских атак.

"24 Канал" собрал самые важные заявления мэра города.

Что сказал мэр в парламенте?

Виталий Кличко выступил в сессионном зале Верховной Рады 14 октября. Накануне за приглашение мэра в парламент проголосовал 151 народный депутат.

На выступление мэру было отведено пять минут без вопросов от парламентариев.

13:24, 14 октября

В конце выступления мэр подчеркнул, что Киев продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, несмотря на российские атаки и трудности с финансированием.

Но не только у меня возникает вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделялись? 
– заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что последствия атак ощущают на себе не только энергетические предприятия, но и жители столицы, в частности из-за риска перебоев с водоснабжением, электротранспортом и другими услугами.

13:22, 14 октября

Кличко обвинил центральные власти в политическом давлении

Во время выступления мэр заявил, что Киев готовился к зиме в условиях российских атак и споров с центральной властью.

Несмотря на подлые удары, которые постоянно пытается нанести центральная власть. К сожалению, именно так выглядит "сотрудничество" в их понимании, 
– заявил Кличко.

По словам мэра, дополнительной проблемой стало блокирование средств, из-за чего, как он утверждает, остановились или замедлились отдельные проекты по повышению энергетической устойчивости.

И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Что еще даже не начался! 
– сказал городской голова.

13:21, 14 октября

Сколько резервных источников питания подготовлено в столице

Кличко рассказал народным депутатам о мерах, которые Киев принял для обеспечения работы критически важных объектов в случае перебоев с электроснабжением.

По его словам, город подготовил:

  • почти 700 генераторов различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения;
  • 70 мобильных передвижных котельных;
  • три дизельные электростанции;
  • резервный водозабор.

Отдельно "Киевводоканал" располагает 103 генераторами и ожидает поставку дополнительных систем большой мощности, которые производятся за рубежом. В жилом фонде в рамках программ энергоустойчивости закуплено более 6 тысяч единиц оборудования – генераторы, инверторы и аккумуляторы.

Все учебные заведения столицы оснащены генераторами, в том числе 285 – большой мощности. В городских больницах имеется 480 генераторов.

В 15 больницах оборудованы собственные скважины, еще шесть таких объектов находятся в стадии строительства. 11 медицинских учреждений имеют автономное теплоснабжение от собственных котельных, а до конца года его планируется обеспечить для 21 больницы.

13:20, 14 октября

Мэр заявил, что подготовка к зиме продолжалась даже во время российских обстрелов. Коммунальные специалисты восстанавливали поврежденное оборудование и готовили инфраструктуру к работе в холодное время года.

Он назвал безосновательными обвинения в якобы срыве отопительного сезона, который на момент его выступления еще не начался.

13:16, 14 октября

Россияне почти 50 раз нанесли удары по энергетической системе Киева

По словам Кличко, в ходе полномасштабной войны интенсивность российских атак на столичные теплоэнергетические объекты менялась. Он привел данные о количестве ракет и беспилотников, попавших в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 году – 7, в 2024 – ноль, в 2025 – 19. В этом году уже почти 50 попаданий ракет и БПЛА в наши энергетические системы, 
– заявил мэр.

Он подчеркнул, что российские удары влияют не только на энергоснабжение, но и на водоснабжение, работу электротранспорта и других городских служб.

В результате атак 14 октября критическая инфраструктура столицы понесла серьезные повреждения.