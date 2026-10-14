Кличко выступил в Верховной Раде: основные заявления мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде. Там он рассказал о подготовке столицы к зиме и защите критически важной инфраструктуры от российских атак.
"24 Канал" собрал самые важные заявления мэра города.
Что сказал мэр в парламенте?
Виталий Кличко выступил в сессионном зале Верховной Рады 14 октября. Накануне за приглашение мэра в парламент проголосовал 151 народный депутат.
На выступление мэру было отведено пять минут без вопросов от парламентариев.
В конце выступления мэр подчеркнул, что Киев продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, несмотря на российские атаки и трудности с финансированием. Но не только у меня возникает вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделялись? Мэр подчеркнул, что последствия атак ощущают на себе не только энергетические предприятия, но и жители столицы, в частности из-за риска перебоев с водоснабжением, электротранспортом и другими услугами. Во время выступления мэр заявил, что Киев готовился к зиме в условиях российских атак и споров с центральной властью. Несмотря на подлые удары, которые постоянно пытается нанести центральная власть. К сожалению, именно так выглядит "сотрудничество" в их понимании, По словам мэра, дополнительной проблемой стало блокирование средств, из-за чего, как он утверждает, остановились или замедлились отдельные проекты по повышению энергетической устойчивости. И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Что еще даже не начался! Кличко рассказал народным депутатам о мерах, которые Киев принял для обеспечения работы критически важных объектов в случае перебоев с электроснабжением. По его словам, город подготовил: Отдельно "Киевводоканал" располагает 103 генераторами и ожидает поставку дополнительных систем большой мощности, которые производятся за рубежом. В жилом фонде в рамках программ энергоустойчивости закуплено более 6 тысяч единиц оборудования – генераторы, инверторы и аккумуляторы. Все учебные заведения столицы оснащены генераторами, в том числе 285 – большой мощности. В городских больницах имеется 480 генераторов. В 15 больницах оборудованы собственные скважины, еще шесть таких объектов находятся в стадии строительства. 11 медицинских учреждений имеют автономное теплоснабжение от собственных котельных, а до конца года его планируется обеспечить для 21 больницы. Мэр заявил, что подготовка к зиме продолжалась даже во время российских обстрелов. Коммунальные специалисты восстанавливали поврежденное оборудование и готовили инфраструктуру к работе в холодное время года. Он назвал безосновательными обвинения в якобы срыве отопительного сезона, который на момент его выступления еще не начался. По словам Кличко, в ходе полномасштабной войны интенсивность российских атак на столичные теплоэнергетические объекты менялась. Он привел данные о количестве ракет и беспилотников, попавших в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 году – 7, в 2024 – ноль, в 2025 – 19. В этом году уже почти 50 попаданий ракет и БПЛА в наши энергетические системы, Он подчеркнул, что российские удары влияют не только на энергоснабжение, но и на водоснабжение, работу электротранспорта и других городских служб. В результате атак 14 октября критическая инфраструктура столицы понесла серьезные повреждения.
– заявил Кличко.
Кличко обвинил центральные власти в политическом давлении
– заявил Кличко.
– сказал городской голова.
Сколько резервных источников питания подготовлено в столице
Россияне почти 50 раз нанесли удары по энергетической системе Киева
– заявил мэр.
В конце выступления мэр подчеркнул, что Киев продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, несмотря на российские атаки и трудности с финансированием.
Но не только у меня возникает вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделялись?
Мэр подчеркнул, что последствия атак ощущают на себе не только энергетические предприятия, но и жители столицы, в частности из-за риска перебоев с водоснабжением, электротранспортом и другими услугами.
Во время выступления мэр заявил, что Киев готовился к зиме в условиях российских атак и споров с центральной властью.
Несмотря на подлые удары, которые постоянно пытается нанести центральная власть. К сожалению, именно так выглядит "сотрудничество" в их понимании,
По словам мэра, дополнительной проблемой стало блокирование средств, из-за чего, как он утверждает, остановились или замедлились отдельные проекты по повышению энергетической устойчивости.
И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Что еще даже не начался!
Кличко рассказал народным депутатам о мерах, которые Киев принял для обеспечения работы критически важных объектов в случае перебоев с электроснабжением.
По его словам, город подготовил:
Отдельно "Киевводоканал" располагает 103 генераторами и ожидает поставку дополнительных систем большой мощности, которые производятся за рубежом. В жилом фонде в рамках программ энергоустойчивости закуплено более 6 тысяч единиц оборудования – генераторы, инверторы и аккумуляторы.
Все учебные заведения столицы оснащены генераторами, в том числе 285 – большой мощности. В городских больницах имеется 480 генераторов.
В 15 больницах оборудованы собственные скважины, еще шесть таких объектов находятся в стадии строительства. 11 медицинских учреждений имеют автономное теплоснабжение от собственных котельных, а до конца года его планируется обеспечить для 21 больницы.
Мэр заявил, что подготовка к зиме продолжалась даже во время российских обстрелов. Коммунальные специалисты восстанавливали поврежденное оборудование и готовили инфраструктуру к работе в холодное время года.
Он назвал безосновательными обвинения в якобы срыве отопительного сезона, который на момент его выступления еще не начался.
По словам Кличко, в ходе полномасштабной войны интенсивность российских атак на столичные теплоэнергетические объекты менялась. Он привел данные о количестве ракет и беспилотников, попавших в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 году – 7, в 2024 – ноль, в 2025 – 19. В этом году уже почти 50 попаданий ракет и БПЛА в наши энергетические системы,
Он подчеркнул, что российские удары влияют не только на энергоснабжение, но и на водоснабжение, работу электротранспорта и других городских служб.
В результате атак 14 октября критическая инфраструктура столицы понесла серьезные повреждения.