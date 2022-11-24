Зимой из Киева могут вывезти часть людей: Кличко сказал, кого это касается

На фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины зимой из Киева может быть вывезена часть населения. Однако пока об эвакуации речь не идет.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко. Столичный мэр сказал, что люди, имеющие дома за Киевом, могут зимой временно находиться там.

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Столичная власть готовится к разным сценариям

Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть,

– сказал мэр Киева.

Кличко не исключает временного переселения определенных категорий людей в пригород столицы, но подчеркнул, что это не эвакуация. По его словам, ключевая цель россиян состоит в том, чтобы украинцы уехали на Запад и покинули им страну.

"Не дождутся. Об эвакуации сейчас речь не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем", – сказал он.

Людей призывают иметь договоренности в пригороде Киева с друзьями, знакомыми, у которых есть домики в пригороде с теплоснабжением, печью и водой, чтобы определенное время провести там.

В то же время Кличко отметил, что нужно иметь разные сценарии действий на случай атак России.

В Киеве сделали запасы:

мазуты;

пищи;

воды.

Какая ситуация со светом в столице

Россия во время массированной атаки 23 ноября направила на Киев 31 ракету, 21 из которых силам ПВО удалось сбить. В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии. Также в Киеве после обстрелов не было водоснабжения.

Однако уже с утра 24 ноября в Киеве вернули свет. Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

По состоянию на утро 70% столицы оставались без электричества. Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева.

Отметим, что в начале ноября в СМИ сообщили, что Киев якобы готовится к эвакуации. Однако глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук опроверг это. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к разным сценариям.

Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. Он отметил, что местные власти оценивают все риски и открыто говорят о них.

Мэр города добавил, что ВСУ будут защищать Киев из воды, воздуха, земли и любого направления, с которого может быть вероятна атака.

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