Клименко отстранил замглавы Нацполиции Тишлека после скандального расследования

Игорь Клименко отреагировал на расследование журналистов в отношении Дмитрия Тишлека. Министр заявил, что уголовное производство уже начато.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил об отстранении Дмитрия Тишлека. Он пообещал, что замглавы Национальной полиции понесет наказание, если обнародованная журналистами информация подтвердится.

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Что рассказал Клименко

Министр внутренних дел заявил, что Дмитрий Тишлек публично обратился в Государственное бюро расследований после того, как журналисты опубликовали расследование о нем. Замглавы Нацполиции попросил проверить их информацию.

Уголовное производство уже начато. Я лично с нетерпением жду результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Ибо сомнения в верности государству и присяге – недопустимы. Особенно во время войны,

– написал Клименко в соцсетях.

Глава МВД заявил, что до получения выводов следствия Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей. По словам Клименко, если озвученные в медиа факты подтвердятся, то в отношении замглавы Нацполиции будут приняты "неотложные и жесткие управленческие решения".

Что сказал Тишлек

Замглавы Нацполиции недавно прокомментировал расследование журналистов и обвинил их в искажении информации. Тишлек считает, что сотрудники медиа исказили факты из его биографии и сведения о жизни семьи, дополнили их субъективными утверждениями и сделали собственные выводы. По его мнению, обнародованная представителями СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью.

Что этому предшествовало

Недавно издание Bihus.Info провело расследование. По данным журналистов, Александра Балакай, являющаяся женой Дмитрия Тишлека, имела гражданство России по состоянию на лето 2023 года. После полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину она не отказалась от российского паспорта. Также сообщалось, что теща замглавы Нацполиции Мария Балакай и почти все родственники его жены живут на территории государства-террориста. Предварительно они переехали в Ростовскую область в "нулевых".

Что касается самого Тишлека, то в расследовании сообщалось, что он пользуется автомобилем и недвижимостью партнеров криминального авторитета. Речь идет об Андрее "Полузвере" Иманали из Ростова – одном из лидеров "ОПГ "Сельмаш", которого несколько лет назад депортировали из Украины в Россию. Также в расследовании описывались схемы с оформлениями бизнесов и недвижимости на разных людей.