Когда завершат расследование катастрофы в Броварах: Клименко назвал сроки

Расследование авиакатастрофы в Броварах продлится еще несколько месяцев. В МВД назвали более точный срок, когда его могут завершить.

Сейчас идет следствие. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Татьяна Шутяк должна была в мае выходить замуж, – Клименко рассказал воспоминания о погибших в Броварах

Клименко отметил, что через месяц – два расследования могут завершить.

Я думаю, месяц – два. Во-первых, это следствие, я не могу говорить о следствии. Во-вторых, это работа коллектива,

– объяснил чиновник.

Он добавил, что всю информацию, которую получат, необходимо проанализировать, а затем дать конечный результат.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС упал в Броварах 18 января. Руководство МВД летело в одну из горячих точек. К сожалению, все находившиеся на борту погибли. С руководством МВД, в частности, Денисом Монастырским, простились 21 января.

В общей сложности погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Правительство создало специальную рабочую группу для расследования трагедии. Туда вошли исполняющий обязанности главы МВД, руководитель ГСЧС и представители других министерств.

СБУ приступила к расследованию сразу после трагедии. Следствие рассматривало 3 версии: нарушение правил полета, неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению вертолета.