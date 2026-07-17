Об этом 16 июля Игорь Клименко написал в соцсетях.

Задачи МВД в условиях войны

Клименко отметил, что МВД пришлось работать в условиях полномасштабной войны. Сотрудники ликвидировали последствия российских атак, занимались спасением людей после обстрелов, эвакуацией из прифронтовых регионов, гуманитарным разминированием, защитой государственных границ и обеспечивали правопорядок.

Кроме того, подразделения МВД действовали непосредственно на линии фронта и на самых горячих его направлениях.

За время пребывания Клименко на посту министра была укреплена боеспособность Нацгвардии. Речь идет о переходе к корпусной системе управления, создании корпусов "Азов" и "Хартия", а также новых боевых бригад, артиллерийских, штурмовых и беспилотных подразделений.

Среди других достижений Клименко назвал запуск Службы 112 и приложения "112 Ukraine". Также реализован проект "Безбарьерные автошколы", открыты лицеи с профилью безопасности для детей военнослужащих и развита Служба образовательной безопасности.

Кроме того, процедуры регистрации и декларирования оружия стали, по словам экс-министра, "более прозрачными и современными". Для этого МВД запустило Единый реестр оружия и процедуру его добровольного декларирования.

Также во время руководства Клименко:

создана международная "Коалиция укрытий",

введена дифференцированная система оповещения о воздушных тревогах,

расширена сеть Центров безопасности и офицеров-спасателей общин,

оцифрованы услуги МВД,

расширены сервисы, в частности для украинцев за рубежом.

Важно, почему благодаря цифровизации мы существенно снизили коррупционные риски и возможности для злоупотреблений, в частности в работе сервисных центров и сфере закупок. Мы последовательно внедряли прозрачные процедуры, которые минимизируют человеческий фактор и усиливают контроль за использованием государственных ресурсов,

– добавил чиновник.

Среди приоритетов в работе Клименко также назвал поддержку военнослужащих, развитие программ физической и психологической реабилитации, обновление руководящего состава и привлечение к управлению людей с практическим, в частности боевым, опытом.

Спасибо каждой и каждому, кому, оглядываясь назад, никогда не будет стыдно за свою работу. Именно по этому принципу я работал и буду продолжать работать ради Украины,

– резюмировал экс-министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что кандидатура Игоря Клименко рассматривается на должность министра обороны Украины. Однако, по информации народных депутатов, его кандидатура не получила необходимой поддержки, а сам Клименко якобы отказался от этой должности.