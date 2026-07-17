Про це 16 липня Ігор Клименко написав у соцмережах.

Виклики МВС в умовах війни

Клименко зазначив, що МВС довелося працювати в умовах повномасштабної війни. Працівники ліквідовували наслідки російських атак, займались порятунком людей після обстрілів, евакуацією з прифронтових регіонів, гуманітарним розмінуванням, захистом державних кордонів і забезпечували правопорядок.

До того ж підрозділи МВС діяли безпосередньо на лінії фронту та на найгарячіших його напрямках.

За час перебування Клименка на посаді міністра було посилено бойову спроможність Нацгвардії. Йдеться про перехід до корпусної системи управління, створення корпусів "Азов" і "Хартія", а також нових бойових бригад, артилерійських, штурмових та безпілотних підрозділів.

Серед інших досягнень Клименко назвав запуск Служби 112 і застосунку "112 Ukraine". Також реалізовано проєкт "Безбар'єрні автошколи", відкрито ліцеї безпекового спрямування для дітей військових та розвинено Службу освітньої безпеки.

Крім того, процедури реєстрації та декларування зброї стали, за словами ексміністра, "прозорішими й сучаснішими". Для цього МВС запустили Єдиний реєстр зброї та процедуру її добровільного декларування.

Також під час керівництва Клименка:

створено міжнародну "Коаліцію укриттів",

запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги,

розширено мережу Центрів безпеки та офіцерів-рятувальників громад,

цифровізовано послуги МВС,

розширено сервіси, зокрема для українців за кордоном.

Важливо, що завдяки цифровізації ми суттєво зменшили корупційні ризики та можливості для зловживань, зокрема у роботі сервісних центрів і сфері закупівель. Ми послідовно впроваджували прозорі процедури, які мінімізують людський фактор і посилюють контроль за використанням державних ресурсів,

– додав урядовець.

Серед пріоритетів у роботі Клименко також назвав підтримку військовослужбовців, розвиток програм фізичної та психологічної реабілітації, оновлення керівного складу та залучення до управління людей із практичним, зокрема бойовим, досвідом.

Дякую кожній і кожному, кому, озираючись назад, ніколи не буде соромно за свою роботу. Саме за цим принципом я працював і продовжуватиму працювати заради України,

– резюмував ексміністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що кандидатуру Ігоря Клименка розглядають на посаду міністра оборони України. Однак, за інформацією народних депутатів, його кандидатура не здобула необхідної підтримки, а сам Клименко нібито відмовився від такої посади.