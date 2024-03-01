Для нас существует только один результат – и это победа Украины, – министр МВД Чехии

Министр внутренних дел Игорь Клименко встретился с главой чешского МВД Витом Ракушаном. Чиновники обсудили сотрудничество ведомств в условиях отпора российской агрессии.

1 марта во Львове глава МВД Игорь Клименко провел переговоры с чешской делегацией во главе с Первым вице-премьер-министром, Министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном. О чем договорились стороны, читайте далее.

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Украина – фортпост всей Европы

Игорь Клименко поблагодарил за необъятную поддержку Чехии от начала полномасштабного вторжения, в частности за важные оборонные пакеты, гуманитарную помощь, санкционное давление на Россию и солидарность с Украиной на ее пути в ЕС и НАТО.

В то же время Вит Ракушан заверил, что Прага будет рядом с Киевом и в дальнейшем.

Для нас существует только один результат – и это ваша Победа. Я хочу заверить, что это долгосрочная позиция моего правительства, ведь вы боретесь за наши общие европейские ценности,

– подчеркнул чешский министр.

Убежище для беженцев

Одной из тем, которую затронули стороны на переговорах, была поддержка беженцев. В Чехии сейчас находятся более 500 тысяч украинцев, 380 тысяч из которых прибыли в страну после начала войны. Поэтому министры говорили о совершенствовании миграционного законодательства.

Лечение украинских полицейских

Отдельно Игорь Клименко обсудил с Ракушаном чешское участие в реаблитации бойцов органов системы МВД, которые получили ранения на фронте. Министр поблагодарил чехов за усиление возможностей медицинских служб украинских подразделений.

Украинская полиция готова делиться опытом

Также министры внутренних дел обсудили правоохранительное сотрудничество ведомств. По словам Клименко, за два года полномасштабной войны украинская полиция получила колоссальный опыт, которым готова поделиться с чешскими коллегами. В частности, речь идет о контроле за оборотом оружия, обмен информацией о военных преступлениях армии России и их документировании.

Стороны подписали совместную Декларацию. Она предусматривает внедрение в деятельности органов системы МВД Украины стандартов и принципов ЕС и НАТО, обмен опытом в сфере гибридных угроз и кибербезопасности и содействие в восстановлении разрушенных войной инфраструктурных объектов.

Встреча Клименко и Ракушана / Фото МВД