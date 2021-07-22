Мы вне игры, – Климкин назвал соглашение по "Северному потоку-2" катастрофическим для Украины

Павел Климкин отреагировал на соглашение США и Германии по скандальному российскому газопроводу "Северный поток-2". Он подчеркнул, что оно означает то, что к Киеву не прислушиваются.

Мы даже не часть процесса, – Климкин

По словам бывшего министра иностранных дел, соглашение о газопроводе – лишь часть айсберга. Все остальное "остается за кулисами".

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Для нас выводы близки к катастрофическим. Дело не только в результатах, а в том – что мы не в игре. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата,

– сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что Украина делает много эмоциональных заявлений, которые "имеют такую же силу, как прошлогодний снег". Союзники все меньше верят нам и уважают. Украина становится частью проблемы, а не частью решения.

Главное о соглашении США и Германии

21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обнародовали общую позицию по "Северному потоку-2".

Политики подчеркнули, что Киев получит гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода.

Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что такая сделка не является выгодной ни для Украины, ни для Германии.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев не участвовал в переговорах по заявлению Байдена и Меркель.

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