Климкин рассказал, кто из высокопоставленных США приедет к Зеленскому на инаугурацию

На инаугурацию к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому из США планируют приехать восокопоставленные гости. Среди них – вице-президент Майк Пенс.

Кроме него могут приехать и другие гости из США, сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LB.ua.

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"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США – это одна из опций", – сказал он.

Глава МИД добавил, что Пенс приедет на инаугурацию Зеленского, если это будет совпадать с его графиком.

Как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей,

– сказал Клмикин.

Отметим, Климкин провел плодотворную встречу с Владимиром Зеленским. Политики обсудили ряд вопросов, в частности – Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку. Однако сотрудничать с новоизбранным президентом глава МИД готов, если "у них будут совпадать ценности".

Когда Зеленский официально станет президентом?Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату может определить Верховная Рада 15 мая.



В Верховной Раде уже зарегистрировали несколько постановлений о дате инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и депутат от "БПП" Сергей Каплин предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая и 26 мая, нардепы Андрей Тетерев, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак, Алексей Мушак – 28 мая, а еще один член "БПП" Александр Сугоняко – 1 июня.



Что известно об инаугурации Зеленского