Клімкін розповів, хто з високопосадовців США приїде до Зеленського на інавгурацію

На інавгурацію до новообраного президента України Володимира Зеленського із США плануюють приїхати восокопоставлені гості. Серед них – віце-президент Майк Пенс.

Окрім нього можуть приїхати також інші гості із США, сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю LB.ua.

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"Обговорюється присутність високопоставлених гостей. Можу підтвердити, що віце-президент США – це одна з опцій", – сказав він.

Глава МЗС додав, що Пенс приїде на інавгурацію Зеленського, якщо це буде збігатися з його графіком.

Як тільки буде визначена точна дата інавгурації, то тоді і зможемо говорити про присутність тих чи інших гостей,

– сказав Клмікін.

Зазначимо, Клімкін провів плідну зустріч з Володимиром Зеленським. Політики обговорили низку питань, зокрема – Клімкін має намір запропонувати Зеленському свою відставку. Однак співпрацювати із новообраним президентом глава МЗС готовий, якщо "у них збігатимуться цінності".

Коли Зеленський офіційно стане президентом?Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату може визначити Верховна Рада 15 травня.



У Верховній Раді вже зареєстрували кілька постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та депутат від БПП Сергій Каплін пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня і 26 травня, нардепи Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль, Остап Єднак, Олексій Мушак – 28 травня, а ще один член БПП Олександр Сугоняко – 1 червня.



Що відомо про інавгурацію Зеленського