Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что россияне мечтают полностью контролировать Черное море.

К теме Россия не может сформировать новые резервные батальоны, – военный эксперт Жданов

Денисенко рассказал о цели России в войне

По словам советника министра, россияне планируют минимум полностью захватить Херсонскую область, а если удастся, то развивать наступление на Николаев и Одессу.

Ведь ключевая цель этой войны – это не Донбасс, а, безусловно, Одесса и полный контроль над Черным морем,

– заметил Денисенко.

Он добавил, что для Кремля очень важно реализовать этот план. Ведь если оккупантам удастся захватить Одессу, тогда они вернутся к началу XX века, когда Советский Союз патрулировал большую часть Черного моря и был там доминантной силой.

"То есть это их доктрина столетней давности", – отметил советник министра.

Однако пока россияне не могут реализовать этот план. По словам Денисенко, ВСУ частично перерезали систему поставок между частями группировок российской армии на Юге.

"Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", – подытожил советник министра.

Интересно Там есть две крепости, – в МВД оценили вероятность полной оккупации Донбасса.

Коротко о победах Вооруженных Сил Украины

Стоит посмотреть – Фейгин предположил, нападет ли Лукашенко на Украину: видео