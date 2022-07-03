Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що росіяни мріють повністю контролювати Чорне море.

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Денисенко розповів про ціль Росії у війні

За словами радника міністра, наразі росіяни планують мінімум повністю захопити Херсонську область, а якщо вдасться, то розвивати наступ на Миколаїв та Одесу.

Адже ключова ціль цієї війни – це насправді не Донбас, а, безумовно, Одеса і повний контроль над Чорним морем,

– зауважив Денисенко.

Він додав, що для Кремля дуже важливо втілити цей план. Адже, якщо окупантам вдасться захопити Одесу, тоді вони повернуться на початок XX століття, коли Радянський Союз патрулював більшу частину Чорного моря і був там домінантною силою.

"Тобто це їхня доктрина столітньої давності", – зазначив радник міністра.

Однак поки росіяни не можуть реалізувати цей план. За словами Денисенка, ЗСУ частково перерізали систему постачання між частинами угрупувань російської армії на Півдні.

"Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і готуються до анексії цієї території", – підсумував радник міністра.

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