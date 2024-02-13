В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил возможности американского ЗРК в борьбе с БПЛА.

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Переход на более высокую ступень

Аналитики Defense Express предположили, что установка ЗРК Vampire была применена 11 февраля на Южном направлении во время атаки "Шахедов" на Одесскую область. Vampire захватывает цель, а затем с помощью лазерного наведения ликвидирует БПЛА.

"Передача Украине ЗРК Vampire была обещана ранее. Это в очередной раз демонстрирует как работает снабжение. Иногда между тем, что обещают во время "Рамштайна" проходит длительное время", – подчеркнул Мусиенко.

Обратите внимание! В августе 2022 года стало известно о передаче Украине комплексов Vampire. С тех пор производитель начал проводить тестирование и сертификации, а уже в январе 2023 года компания объявила о получении контракта на изготовление 14 комплексов.

Вероятно, несколько ЗРК Vampire уже на боевом дежурстве в Украине. На Ставке Верховного главнокомандующего Владимир Зеленский поручил увеличить количество мобильных огневых групп, которые должны бороться с дронами. Военный эксперт предположил, что на вооружении у этих мобильных групп ПВО могут быть ЗРК Vampire.

Это прогресс в борьбе с дронами и переход на более высокую ступень,

– отметил Мусиенко.

Сейчас Воздушные силы ВСУ применяют различные средства, но надо понимать, что враг не стоит на месте и пытается совершенствовать "Шахеды", в частности появился беспилотник с реактивным двигателем, у которого вырос потолок полета. Он летит выше на 3 – 4 километра, поэтому крупнокалиберный пулемет не может его достать, для этого нужны ПЗРК или другие средства.

"Впрочем наши силы тоже не стоят на месте, ведь есть вызовы и угрозы, которые требуют применения различных технологических решений. Среди них начало развертывания средств радиоэлектронной борьбы "Покрова", которая нарушает навигационный сигнал "Шахеда" и приземляет их в полях", – сказал военный эксперт.

Что известно о ЗРК Vampire

Vampire – это портативный комплект, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом для запуска недорогих ракет APKWS или других боеприпасов с лазерным наведением. APKWS использует технологию полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой.

Лазерное наведение ракеты, которое активируется во время запуска, не требует прицеливания к цели перед запуском. Комплекс VAMPIRE разработан как относительно дешевая система.

Противодействие атакам дронов