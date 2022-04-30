Ключевое решение о демонтаже путинского режима уже принято

Что касается поставки нового вооружения, мне кажется, если где-то, кому-то, когда-нибудь захочется провести выставку оружия, посмотреть, что есть на вооружении стран НАТО, то можно будет сделать гораздо проще.

НАТО в Украине уже реальность

Не нужно объезжать Великобританию, Канаду, Германию, Норвегию, Швецию (не является членом НАТО – 24 канал), Словакию, Чехию, Польшу, другие государства – нужно просто приехать в одну из частей Вооруженных Сил Украины. Там уже будет все.

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Настал исторический момент. Украина теперь не только Запад – теперь мы усиленно переходим на НАТОвское вооружение. И последствия этого далеко идущие.

Самое главное, о чем говорят представители Пентагона, в частности, Ллойд Остин. Ну, конечно, он сказал (и я это подтверждаю): "Встреча (40 министров обороны на базе Рамштайн в Германии – 24 канал) историческая. Нужно помочь Украине победить в войне, начатой Российской Федерацией, и подготовить оборонные мощности Украины к предстоящим вызовам".

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Путин подписал себе приговор

Наконец, словами зафиксировали произошедшее: "Для России это война личных амбиций (деда войны, повелителя бункера) Путина. Для Украины – это необходимость защищать свой суверенитет и демократию. Ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы. Российское вторжение необоснованное, безответственное и противоправное. Это атака против мирового порядка, основанного на правилах, и вызов для свободных людей по всему миру. Страны-единомышленники объединены в поддержке Украины, в этой борьбе против имперской российской агрессии".

Что это значит? Что ключевое решение о демонтаже путинского режима не только принято теоретически, но, наконец-то есть понимание, какими инструментами это будет достигнуто.

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