Они все нам отдали: Подоляк назвал ключевых партнеров Украины

Пока одни страны не могут решиться на важный шаг в вопросах предоставления нашему государству оружия, другие отдают все, что имеют. Такими верными друзьями Украины есть страны Балтии.

Так, украинцы должны быть благодарны Эстонии, Латвии и Литве за их вклад в нашу будущую победу. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Эстония, Латвия и Литва идут в ва-банк

Подоляк отметил, что с точки зрения информационного и дипломатического давления, эти страны постоянно на "передовой". Страны Балтии говорят, что Украине необходимо отдать все необходимое для победы и показывают это на собственном примере.

"Такие страны идут в ва-банк, потому что понимают, что сегодня решается судьба Европы и тех ценностей, ради которых они тоже страдали, когда распадался Советский Союз. У них тогда были и протестные акции, и СССР убивал много людей там. Мы должны быть очень благодарны им и постоянно поддерживать связь с этими странами", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Мир отворачивается от России

В начале полномасштабного вторжения ряд стран все еще считали, что можно через "серые" схемы что-то зарабатывать на сотрудничестве с Россией. Однако год войны точно расставил акценты и сегодня они понимают, что будут жестко наказаны за это.

Так, эти страны или компании понимают, если будут посредниками для России, то будут иметь огромные проблемы через Минфины и Минюсты других стран. Так что они не пойдут на это, потому что если заработают 3 доллара на "серой" схеме, то потом потеряют 30 долларов.

Поэтому все компании постепенно отказываются от любых российских контрактов, кроме сырьевых – нефти или газа, которые идут через другие государства,

– отметил советник главы ОПУ.

А значит, вооружение у оккупантов будет гораздо меньше, чем они планировали. Особенно оружия морского базирования – "Калибров" или "Искандеров".

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Инициатива в войне на стороне Украины

Однако у России все еще остается большой советский арсенал. У захватчиков много старых ракет и бронетехники и будут все это использовать. Впрочем, не все вооружение остается в исправном состоянии – 30 – 40% уже металлолом.

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Однако Россия будет пытаться привлечь все, что имеет для того, чтобы создать количественное преимущество с помощью неподготовленных мобилизованных и старых советских оружий. По мнению Подоляка, это будет последний этап, когда Россия сможет накопить ресурс.

Сегодня важный этап войны – борьба за инициативу. Сейчас решается, кто будет иметь инициативу на следующих этапах войны. Пока что инициатива на стороне Украины, но мы должны получить определенное оружие,

– сказал Подоляк.

В то же время, страна-агрессор до последнего будет использовать советское оружие. Однако оно не является высокоточным или эффективным и проигрывает любому образцу натовского оружия.

Тегеран начинает понимать последствия сотрудничества с Москвой

Иран в какой-то момент сделал ставку на Россию. Он получал от страны-агрессора деньги и технологии, и считал, что это не будет иметь последствий, но сегодня это изменилось.

Сегодня Иран понимает, что последствия будут катастрофическими. Уже видим, что страны, которые вносили Иран в перечень террористических государств с ограничительными санкциями, наблюдают за Тегераном пристально, особенно за тем, о чем он договаривается с Россией,

– отметил Подоляк.

Тегеран очень осторожно относится к продолжению сотрудничества с Кремлем, потому что последствия для него уже начались и будут нарастать. В то же время Россия заявляет, что если бы нам не помогали партнеры, то якобы "давно поставила бы на колени Украину".

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Россия сформировала антидемократическую коалицию

Сегодня Россия сформировала определенную антидемократическую коалицию, куда входят:

Северная Корея,

Иран,

страны Африки – Зимбабве и Эритрея,

Беларусь.

Однако Россия не является стратегическим партнером для этих стран, поскольку сегодня поддерживать страну-агрессора означает ограничивать свои перспективы.