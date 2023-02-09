Так, українці мають бути вдячними Естонії, Латвії та Литві за їх вклад у нашу майбутню перемогу. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Естонія, Латвія та Литва йдуть у ва-банк

Подоляк зауважив, що з точки зору інформаційного та дипломатичного тиску ці країни постійно на "передовій". Країни Балтії говорять про те, що Україні необхідно віддати все необхідне для перемоги та показують це на власному прикладі.

"Такі країни йдуть у ва-банк, бо розуміють, що сьогодні вирішується доля Європи й тих цінностей, заради яких вони теж потерпали, коли розпадався Радянський Союз. У них тоді були і протестні акції, і СРСР вбивав багато людей там. Ми маємо бути їм дуже вдячні та постійно підтримувати зв'язок з цими країнами", – наголосив радник очільника ОПУ.

Світ відвертається від Росії

На початку повномасштабного вторгнення низка країн все ще вважала, що можна через "сірі" схеми щось заробляти на співпраці з Росією. Однак рік війни точно розставив акценти й сьогодні вони розуміють, що будуть жорстко покарані за це.

Так, ці країни або компанії розуміють, якщо будуть посередниками для Росії, то матимуть величезні проблеми через Мінфіни та Мін'юсти інших країн. Тож вони не підуть на це, бо якщо зароблять 3 долари на "сірій" схемі, то потім втратять 30 доларів.

Через це всі компанії поступово відмовляються від будь-яких російських контрактів, окрім сировинних – нафти чи газу, які йдуть через інші держави,

– зазначив радник голови ОПУ.

А отже, озброєння в окупантів буде набагато менше, ніж вони планували. Особливо зброї морського базування – "Калібрів" чи "Іскандерів".

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Ініціатива у війні на боці України

Однак у Росії все ще залишається великий радянський арсенал. Загарбники мають багато старих ракет та бронетехніки й будуть все це використовувати. Втім, не все озброєння залишається у справному стані – 30 – 40% є вже брухтом.

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Проте Росія буде намагатися залучити все, що має для того, щоб створити кількісну перевагу за допомогою непідготовлених мобілізованих та старої радянської зброї. На думку Подоляка, це буде останній етап, коли Росія зможе накопичити певний ресурс.

Сьогодні важливий етап війни – боротьба за ініціативу. Зараз вирішується, хто буде мати ініціативу впродовж наступних етапів війни. Поки що ініціатива на боці України, але ми маємо отримати певну зброю,

– сказав Подоляк.

Водночас країна-агресорка до останнього використовуватиме радянську зброю. Однак вона не є високоточною або ефективною та програє будь-якому зразку натівської зброї.

Тегеран починає розуміти наслідки співпраці з Москвою

Іран в певний момент зробив ставку на Росію. Він отримував від країни-агресорки гроші й технології та вважав, що це не матиме наслідків, але сьогодні це змінилося.

Сьогодні Іран розуміє, що наслідки будуть катастрофічні. Вже бачимо, що країни, які вносили Іран до переліку терористичних держав з обмежувальними санкціями, спостерігають за Тегераном прискіпливо, особливо за тим, про що він домовляється з Росією,

– відзначив Подоляк.

Наразі Тегеран дуже обережно ставиться до продовження співпраці з Кремлем, бо наслідки для нього вже почалися і будуть наростати. Водночас Росія заявляє, якби нам не допомагали б партнери, то "давно поставила б на коліна Україну".

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Росія сформувала антидемократичну коаліцію

Сьогодні Росія сформувала таку собі антидемократичну коаліцію, куди входять:

Північна Корея,

Іран,

країни Африки – Зімбабве та Еритрея,

Білорусь.

Однак Росія не є стратегічним партнером для цих країн, оскільки сьогодні підтримувати країну-агресорку означає обмежувати свої перспективи.