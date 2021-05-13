Ключевые вопросы нельзя решить без участия России, – Ермак о переговорах по Донбассу
По мнению главы Офиса Президента Андрея Ермака, Киев стремится использовать любые дипломатические возможности по окончанию войны на Донбассе. Однако без участия российской стороны в переговорах разрешить конфликт невозможно.
Источник:"РБК-Украина"
Ермак заявил, что Украина не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами в формате Зеленский – Путин какой-то из имеющихся форматов.
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Западные партнеры понимают Украину
Однако разговоры о переговорах с президентом России Владимиром Путиным ведут, потому что на Банковой "стремятся использовать любые дипломатические возможности".
По словам Ермака, западные друзья поддерживают Украину, поэтому власть действует так, что каждая ее инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для партнеров.
В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России,
– отметил Ермак.
Что этому предшествовало
- На фоне напряжения на границе и эскалации на передовой Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.
- В ответ Путин заявил, что готов в любое время принять Зеленского. Встреча состоится не на Донбассе, а в Москве.
- Кроме того, украинский лидер предлагал расширить нормандский формат, привлекая к переговорам США, Британию и Канаду.
- Также Зеленский выступал за создание нового международного формата переговоров по Донбассу, который мог бы быть параллельным к нормандскому.
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