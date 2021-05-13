По мнению главы Офиса Президента Андрея Ермака, Киев стремится использовать любые дипломатические возможности по окончанию войны на Донбассе. Однако без участия российской стороны в переговорах разрешить конфликт невозможно.

Ермак заявил, что Украина не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами в формате Зеленский – Путин какой-то из имеющихся форматов.

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Западные партнеры понимают Украину

Однако разговоры о переговорах с президентом России Владимиром Путиным ведут, потому что на Банковой "стремятся использовать любые дипломатические возможности".

По словам Ермака, западные друзья поддерживают Украину, поэтому власть действует так, что каждая ее инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для партнеров.

В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России,

– отметил Ермак.

Что этому предшествовало